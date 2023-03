Victoire possible pour le PVTM et Basècles

À Mouscron, on est tout à fait conscients que se déplacer à Tournai sera difficile. "On ne sera pas au complet, dit Rémi Martinez. Je vais devoir me passer à l’aile d’Olivier Delbecque et probablement aussi de Corentin Poope. Un de mes deux opposites, Anthony Collie, retenu par son travail, ne nous rejoindra que quelques minutes avant le match première. Pas idéal pour mettre de la pression d’entrée de jeu sur un adversaire qui nous a battus au premier tour. Ceci dit, notre maintien est acquis. Je vais donc donner du temps de jeu aux plus jeunes qui ont progressé depuis l’aller. Noah Maillard commencera sûrement la rencontre à la passe. Je compte aussi aligner Augustin Truye et Quentin Himpe. Faire monter les jeunes ne veut pas dire qu’on n’y va pas pour s’imposer. Les trois points pourraient nous permettre de grappiller quelques places pour finir tranquillement la saison en milieu de classement. Pour ça, il faudra qu’o n fasse sortir de son match Corentin Debliquy, leur homme-clé. Ce sera plus facile à dire qu’à faire !"

Vivier: "On va mieux"

Du côté des dames, à Basècles, qui affronte donc Zele ce dimanche, l’on y croit également, mais on est tout aussi prudent. "C’est vrai que là-bas, on avait gagné alors qu’à l’époque, cette équipe était quatrième et nous, déjà la lanterne rouge, souligne Franck Vivier. On y avait fait notre meilleur match du premier tour. Je pense même qu’on aurait pu revendiquer un 3-0. On avait manqué malheureusement de lucidité au cours du troisième set sur deux balles de match en notre faveur. Après avoir accusé le coup au set suivant, on avait tout de même eu assez de ressources pour dominer au tie-break notre adversaire du jour. Cette fois-ci, la situation ne me semble pas se présenter de la même façon. Depuis lors, Zele est rentré dans le rang et occupe actuellement la sixième place. De plus, elles sortent de deux défaites assez nettes face à Oudegem et Zwevezele, qu’elles ont pourtant battus au premier tour. J’ai entendu que ce club connaissait depuis janvier de gros problèmes internes. Ce qui pourrait même, m’a-t-on confié, compromettre son avenir en nationale 3. En tous les cas, ce qui est certain, c’est que notre adversaire ne se présentera pas chez nous au complet puisqu’il a demandé à ne pas jouer le match réserve. Quant à nous, après une période plus que difficile, on va mieux. On est dans une dynamique plus positive. Et on vient de faire une chouette prestation contre Wevelgem avec une belle énergie qui a animé toute l’équipe. Ce serait donc bien de prendre des points, d’abord et avant tout pour nos supporters, qui ne nous ont jamais lâchés, et aussi pour prouver à tout le monde qu’on mérite mieux que notre classement actue l au sein de la division."