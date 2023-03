La situation des Dauphins mouscronnois est plus que confortable en tête de la Superligue. Jusqu’ici, ils n’ont été embêtés que par La Louvière, lors d’un match aller qui s’était conclu par un partage. Avant et après ce nul, que des victoires: quatorze en quinze sorties ! C’est dire si tout va bien et si la concurrence commence à se demander s’il est utile de disputer les play-off à l’entame desquels le nombre de points pris en phase classique sera divisé par deux. "Ce système implique que jamais rien ne sera gagné d’avance", rappelait encore tout dernièrement le coach mouscronnois Gabo Gallovich qui en est à sa dernière saison à la tête du leader actuel du championnat, le nom de son successeur devant être dévoilé ce week-end.

Actuellement, à trois journées de la fin de la première phase de la compétition, Mouscron possède quatre points d’avance sur Malines, le champion de Belgique sortant et dauphin de notre club régional qui se trouve à neuf longueurs de La Louvière, le troisième, à treize de Courtrai, quatrième, à seize d’Anvers, dernier membre du Top 5. En allant à Ostende – trois points dans la poche ! – puis en réceptionnant Anvers avant d’aller à Malines, le RDM peut assommer la concurrence avant d’entamer la phase décisive du championnat. Ce samedi soir, une semaine après avoir battu Louvain sans bien jouer, les Mouscronnois ont un autre match facile pour se préparer à l’enchaînement Anvers-Malines qui sera plus ardu. Cette semaine, ils ont multiplié les joutes pour perfectionner un jeu défaillant contre les Louvanistes: deux victoires face à Taverny, une N2 française, une lourde défaite contre Tourcoing – "Ça fait du bien de recevoir une correction de temps en temps pour rester les pieds sur terre", disaient les Hurlus ! – et un derby amical face à Tournai qui, de son côté, carnavals cumulés de Tournai et de La Louvière, a préféré remettre le match qu’il avait à jouer face à Louvain.