Course au tour final: le Pays Vert n'est pas le mieux loti mais pas la moins bien non plus

Via la cinquième place

Alors qu’en remportant une tranche, Saint-Symphorien et Manage se sont assurés d’une participation aux prolongations de saison, tandis qu’Onhaye, de par sa place sur le podium, devrait en être aussi, c’est parmi les équipes qui suivent qu’il faut aller chercher le quatrième invité à la fête. Tournai, Schaerbeek, le Pays Vert et Aische se tiennent en trois points et chacun aspire à finir devant les trois autres pour décrocher l’ultime strapontin. Que dit exactement le classement ? Cinquième de la classe, Tournai tient la corde avec 38 unités. Schaerbeek a un point de moins. Septièmes ex aequo, Ath et Aische sont à 35 points. Sachant qu’il reste 18 à prendre, rien n’est fait et tout est encore possible !

Ils ne s’affrontent plus

Que renseigne le calendrier ? Que tout se jouera à distance entre les quatre équipes puisque plus aucune confrontation directe n’est au menu des semaines à venir. Le Pays Vert dispose-t-il dans cette optique d’un calendrier plus compliqué que le reste du quatuor ? Pas vraiment ! Et il est même plutôt bien servi. En fait, si on compare les programmes de chacun, c’est Tournai qui a sans doute le menu le moins indigeste avec cinq de ses adversaires situés au-delà de la dixième place – Gosselies, Jodoigne, Couvin, Tamines, Uccle ! – et un seul opposant issu du Top 4, Onhaye. Avec l’enchaînement Jodoigne, Tamines, Monceau et Braine, Ath ne jouera que des équipes de la colonne de droite dans le mois à venir ; cela se corsera lors de la conclusion de la saison avec Manage, quatrième, et Mons, deuxième. Ça semble toutefois rester plus abordable que le calendrier d’Aische et Schaerbeek qui renseignent Onhaye, le troisième, en plus de Mons et Manage !

8 sur 18 au premier tour

Face aux six adversaires à encore affronter, quel bilan avait signé le Pays Vert à l’aller ? Un 8 sur 18 grâce à des succès à Jodoigne, qu’il retrouve ce dimanche, et à Monceau, ainsi que des partages contre Tamines et Braine. Il avait été battu par les mieux classés que lui, Mons et Manage. De son côté, dans le même temps, Aische avait réalisé le même bilan de 8 points sur 18.

C’était un peu mieux pour le Crossing Schaerbeek: 10 sur 18 ! C’était beaucoup mieux pour Tournai qui, hormis un nul face à Tamines, n’avait connu que des succès face à Gosselies, Onhaye, Jodoigne, Couvin et Uccle. Un 16 sur 18 brillant ! S’ils le répètent, les Sang et Or s’assureront bien évidemment du tour final, et cela quoi que fassent Ath et les deux autres candidats.

Mais la forme tenue en octobre et en novembre est-elle la même que celle que les quatre équipes détiennent actuellement ? Depuis la reprise en janvier, huit matches ont été disputés et le bilan chiffré de chacun est loin d’être dingue. Il est d’ailleurs le même pour tous: 10 points sur 24 possibles. Mais si on regarde moins loin, un petit avantage aussi à Tournai qui sort de deux victoires là où le Pays Vert reste sur deux défaites, Aische sur deux partages et Schaerbeek sur un nul et un revers.

Attention à la tranche !

Si on résume la situation, qui semble en pole pour arracher le billet pour le tour final ? Au vu du classement général actuel, Tournai part avec un léger avantage, devant le Pays Vert, Schaerbeek, Aische. Au niveau du calendrier, Tournai a le menu le plus léger sur papier devant le Pays Vert et les deux autres. Au point de vue des projections, avantage également au RFCT qui paraît le plus en jambes actuellement et donc le favori de la course au tour final ! Ath n’est donc pas le mieux placé mais pas le moins bien loti non plus. Néanmoins, il faudra se montrer bien plus concerné que face à Tournai et Gosselies pour espérer quelque chose. "Tout le monde est d’accord avec cela !", confirme le coach athois, David Bourlard.

En sachant qu’il faudra aussi tenir à l’œil le classement de la dernière tranche que Mons devrait remporter de par son empressement à être champion. Mais derrière, Tamines, Braine et Monceau, tous hors Top 5, sont en embuscade. Et si la surprise venait de là ?