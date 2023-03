Coupe: le duel des P1 se jouera sans Tom Dekampener !

"L’affiche est belle, et même très belle"

Vu les échéances à venir, c’est plus que râlant ! "Il y avait le tour final et la Coupe du Hainaut avec ce quart de finale alléchant à Péruwelz, une équipe en grande forme qui vient d’accrocher Belœil chez lui. On est un peu moins bien qu’elle, en raison, essentiellement, d’un noyau qui s’est rétréci en raison des blessures et des suspensions. On doit souvent faire appel à des joueurs de la P4 pour le compléter. On verra ce que mes équipiers peuvent espérer dimanche. L’affiche est belle et même très belle. L’envie sera donc automatiquement présente, et j’espère qu’ils feront tout pour jouer les demi-finales."

La suite immédiate, c’est donc du repos pour Tom Dekampener. À moyen terme, c’est un retour au Pays Vert qui se profile puisque le médian a déjà donné son accord pour évoluer à nouveau sous les couleurs athoises la saison prochaine en D3 ! "J’ai discuté à plusieurs reprises avec David Bourlard qui m’a fait comprendre que mon profil l’intéressait et qu’il comptait sur moi. J’avais des propositions d’autres clubs et je voulais prendre le temps de finir la saison à Molenbaix tout en pesant le pour et le contre de chaque sollicitation. Mais le coach du Pays Vert s’est montré insistant ! J’ai senti une réelle envie de sa part de me recruter. Je ne voulais pas passer à côté de cette occasion de revenir à Ath après y avoir presté une saison au cours de laquelle je n’avais pas obtenu le temps de jeu que j’espérais. Je suis quelque part un peu revanchard mais aussi redevable par rapport au club qui ne sait pas opposer à mon transfert à Molenbaix. Mieux, il n’a rien demandé ! Revenir au Pays Vert me semble juste logique."

Vers un rôle d’électron libre à Ath ?

Avec l’ambition de trouver une place de titulaire ! Comme électron libre, derrière l’attaquant ? "C’est à ce poste que je me sens le mieux sur le terrain. À Molenbaix, c’est dans ce rôle que j’ai été le plus souvent décisif. Le staff m’a mis sur l’aile ou en pointe mais je me sens moins à l’aise car je touche trop peu de ballons à mon goût. À voir maintenant la manière dont David Bourlard voit les choses me concernant ! Mais je veux juste lui montrer qu’il fait bien de compter sur moi."