Fait unique cette saison: le 8 février dernier, Belœil était battu ! Incroyable mais vrai, et par une P2 qui plus est ! L’auteur de cet exploit: l’AC Estaimbourg qui avait éliminé le futur champion de P1, toujours invaincu en championnat à l’heure actuelle, de la Coupe du Hainaut au stade des huitièmes de finale grâce à son succès 4-2 marqué, notamment, par le doublé de Florentin Dubrulle. Quand on élimine le leader de l’élite provinciale, on se doit de continuer à rêver face à la lanterne rouge de la même série, non ? "Sur le papier, c’est moins compliqué mais un match n’est jamais un autre, surtout en Coupe. On sait que ce sera difficile de confirmer mais on va de nouveau jouer une rencontre agréable avec un gros enjeu, un match couperet qui nous plaît devant, on l’espère, beaucoup de monde, note Florentin qui ne souhaite pas que le chemin des Verts s’arrête en quarts. On a un beau coup à jouer à la maison, face à un adversaire qui n’est pas au mieux. Tout le groupe a envie de continuer et d’aller le plus loin possible. On est tous à 100%, on mettra l’équipe-type pour tenter de se qualifier pour les demies. On essaiera de réaliser ce dimanche le même genre de prestation que face à Belœil en proposant le plus beau jeu possible."

"Je veux monter en P1"

Malgré une gêne au dos, l’attaquant estaimbourgeois sera de la partie, lui qui en est à huit buts en championnat de P2A et trois en Coupe. "C’est bien, je rattrape le creux que j’ai connu lors des deux précédentes saisons où j’ai eu du mal à m’adapter à la série. Là, je me sens vraiment bien et je veux aider le club à remplir ses objectifs en jouant la montée en P1 et en continuant le beau parcours en Coupe provinciale."

Courir deux lièvres à la fois, n’est-ce pas le meilleur moyen de n’attraper aucun des deux ? "Je ne pense pas ! Je me dis même que la confiance qu’on engrange en Coupe nous aide bien pour le championnat. On voit qu’on peut battre de très bonnes équipes et ça nous donne confiance. De toute façon, on veut tout jouer à fond ! Si on peut aller en demies, on y va. Si on peut monter en P1, on le fera. Via le titre, ce sera très difficile vu l’avance de Néchin, mais pourquoi pas via le tour final ! J’ai envie de jouer en P1. J’ai été approché par des clubs de la division mais si je peux y aller avec Estaimbourg, ce serait l’idéal."