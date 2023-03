L’équipe 1 messieurs avait droit à un long déplacement à Hasselt. Déjà en petit effectif, les Tournaisiens perdaient Mathéo Coussement. S’ils tiennent le premier quart, ils prennent deux buts avant la pause. Mais la revanche sonne à la sortie des vestiaires. C’est 2-2 à l’issue de la 3e période. Malheureusement, les visiteurs vont craquer sur PC avant de subir un dernier contre (4-2).

Il s’agit de la seule défaite du week-end. Les bis ont effectivement remporté une victoire facile à Charleroi, la lanterne rouge. Ils ont dominé la deuxième mi-temps mais loupaient trop devant le but. Ce n’était que 0-1 à la pause. Après un début de deuxième compliqué, les visiteurs ont déroulé peu à peu pour finir par un succès facile.

En confiance avant le derby

Même succès chez les dames. L’équipe 1 s’est facilement défaite du Parc (Auderghem). Une lanterne rouge qui avait posé des soucis à l’aller (courte victoire 1-0). Mais cette fois, les Tournaisiennes prennent tout de suite le match par le bon bout. Eleni Coussement y va d’un doublé avant la pause, dont un but sur PC. Les Rouges et Blancs ont un petit coup de moins bien en début de deuxième. Cela permet à l’adversaire de revenir à 2-2. Mais Isalie Deschietere leur permet de sortir la tête de l’eau en inscrivant le 3-2. Anna Cudrano offrira un avantage plus large avant que Flavie Landrieu ne fixe la marque sur une belle passe de Cudrano. À noter la belle ambiance générale durant la rencontre.

Enfin, à une semaine du derby contre le Chessy, les "Beaux mollets" se déplaçaient à Uccle. Les joueuses de Tournai ont ouvert la marque très rapidement par Lucie Despature. Leur domination technique et physique était évidente, chaque tentative offensive étant foudroyée par l’excellent collectif mis en place par le coach, Robinson Boulanger. Un deuxième goal de Jacinthe Folon a permis de terminer la première période sereinement et la seconde mi-temps a laissé l’occasion à Agathe Decroos, Valentine Foucart et Florence Delecluse de marquer la différence au goal-average, objectif atteint ! Cette victoire est très importante pour les Beaux Mollets qui sont désormais assurées de conserver leur place parmi les trois meilleures équipes du championnat. C’est une bonne nouvelle pour l’équipe qui confirme un très bon jeu en reprenant de la même manière qu’elles ont terminé en novembre avant la trêve. Les joueuses peuvent maintenant aborder la suite des matchs avec plus de confiance, ce qui devrait leur permettre d’accroître leur avance sur les autres équipes.