Squadra: trois rencontres à jouer, un point à rattraper

Battue sans surprise à Charleroi la semaine dernière, la Squadra Mouscron n’en reste pas moins toujours concernée par une place en play-off car, du côté de Hamme, dans le même temps, il n’y a pas eu de surprise, Herentals s’étant imposé 1-5. Le point d’écart entre le FP Veidec et la Squadra reste intact alors que les protagonistes à la recherche du dernier billet qualificatif pour la suite de saison n’ont plus que trois rencontres à disputer. Et tout se jouera à distance car il n’y a plus de confrontation directe. Ce vendredi, les Hurlus ont la possibilité de prendre l’avantage en recevant, à 22 h 15, Malle, le dixième, alors que Hamme recevra Anderlecht, leader.