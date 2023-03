Jean Opsomer, la nouvelle recrue en or de Wodecq

Un entraîneur de renom

Le club de Wodecq ne s’attendait pas à accueillir un joueur avec un si beau palmarès. Jean a eu une grande carrière d’entraîneur à la VTTL. "J’entraîne depuis que j’ai commencé ce sport, à 18 ans. J’ai eu entre mes mains des joueurs tout à fait débutants qui sont devenus série B par la suite. Des clubs m’engageaient pour faire évoluer leurs joueurs. J’ai servi pendant un an du côté de la côte belge pour faire monter une équipe de première provinciale en nationale (la régionale n’existant pas à l’époque) ", raconte le pongiste.

Avec son expérience d’entraîneur, Jean devient un véritable atout au sein de son équipe de Wodecq évoluant en troisième provinciale. "I l a l’œil ! Jean voit rapidement le point faible des adversaires et coach les joueurs sur les tactiques qu’ils doivent mettre en place pour gagner. Il voit toujours juste !", exprime avec enthousiasme Jean-Louis Debraine, son coéquipier.

Bien qu’il s’agisse de sa première saison où Jean ne s’occupe vraiment que de lui-même, la fibre de l’entraîneur ne le quitte pas. "Il jette malgré tout un œil sur les jeunes pour les aider, les faire progresser. Nous sommes très contents d’avoir un joueur investi comme lui, parmi nous, ajoute Jean-Louis. Il s’est d’ailleurs très rapidement intégré. "

Déjà champion dans sa nouvelle province

Pour sa première année en Wallonie, Jean a également concouru en championnat du Hainaut. Il a rendu une fois de plus les Paraplus fiers de leur nouvelle recrue en rapportant la médaille d’or ainsi que le titre de champion vétéran, à 72 ans.

L’homme, toujours série C (prochainement C4), a donc pris part au Championnat de Belgique ce dimanche, chez les vétérans de plus de 70 ans. "Dans la liste de mes concurrents, je vois que des joueurs que j’ai déjà battus, mais que j’ai déjà perdus aussi. Tout est possible. Il faudra bien jouer et avoir un peu de chance", annonçait Jean avant la compétition.

Il a affronté en poule un C4 et un C2. Ne battant que le premier, Jean n’a malheureusement pas passé la première phase et n’est donc pas monté sur le podium. Ce compétiteur dans l’âme se rattrapera certainement l’année prochaine.