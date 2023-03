Froyennes, repaire de drôles de dames

Ce n’est donc pas du tout un hasard si la participation au tournoi organisé la semaine dernière s’est révélée principalement locale. "Nous avons compilé 83 paires inscrites. Un chiffre fort satisfaisant, même si nous constatons que l’hiver, les tournois de simples sont plus courus que ceux de doubles", raconte la juge-arbitre Marie-Renée Delemme.

Parfum de "gril power" sur les terrains du RTCT

Sur les quinze titres mis en jeu, neuf sont revenus à une équipe composée en tout ou en partie de membres du club organisateur. En dames, c’est carrément le carton plein qui a été réalisé, avec quatre titres sur les quatre mis en jeu pour les Froyennoises. Et là aussi, tout, sauf un hasard ! Le tennis féminin vit de très belles heures au sein du matricule 3018. Et si on y ajoute encore la présence à la table de juge-arbitrage de Marie-Renée Delemme, la présidence assurée par Anne-Marie Platieau et la gestion du club-house attribuée à Khedy Graida, l’on ne peut que constater un véritable parfum de "girl power" règne à Froyennes.

D’ailleurs, à l’heure de vanter les mérites de leur club, les filles sautent sur la balle aussi vite qu’elles le font une fois sur les courts, Anastasia Hostens, Djamila Besbas et Hélène Sabbe en tête: "Nous formons un groupe d’une quinzaine de filles qui prenons part à tous les tournois de la région. Nous adorons nous retrouver et nous affronter, même s’il faut bien avouer que, parfois, nous aimerions rencontrer plus de filles des autres clubs."

Cette "N’quipe", comme elles se surnomment, aime bien sûr le tennis, mais aussi tout l’aspect social qui l’accompagne. "Nous ne sommes pas trop mauvaises sur le terrain, mais nous nous défendons aussi lors des troisième mi-temps", sourit Hélène Sabbe.

Et Djamila d’ajouter: "Si nous nous sommes toutes retrouvées affiliées ici, c’est parce que nous sentons que le tennis féminin est respecté au RTCT. Il y a tout ce que nous recherchons: une super cohésion d’équipe, le plaisir du tennis et de se retrouver, un accueil au top…"

L’AFT non plus n’oublie pas le tennis féminin

Et la présidente Anne-Marie Platieau est évidemment heureuse de voir autant de dames qui se disent si épanouies au sein du club qu’elle préside: "Mais il y a encore du travail à faire. En tant que représentante de notre club, j’ai d’ailleurs récemment répondu à une enquête de l’AFT relative à la promotion du tennis féminin. Des initiatives vont être mises en place: tant mieux !", se réjouit ainsi Anne-Marie Platieau.

Le tournoi du RTCT a eu lieu la même semaine que la journée internationale du Droit des Femmes. En voilà, un joli clin d’œil du calendrier…