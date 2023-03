Coupe: les apôtres d’Isières crosseront-ils leur troisième P1 d’affilée ?

À l’extérieur, ce sera un peu plus le cas pour les Isiérois. À Hornu, Johan Devos sait qu’il doit s’attendre à du costaud: "Une division d’écart et une pelouse très grande sur laquelle on aura sans doute du mal à trouver nos repères par rapport à notre terrain qui est sans doute le plus petit de la P2, ça sera difficile", relève d’entrée le coach des Jaune et Bleu. Et même si, aux tours précédents, ses gars ont éliminé deux autres P1 ? "Oui, mais c’était à domicile !" Mons B et Gilly avaient été sortis après les tirs au but. La JS remettra-t-elle cela ? "Jamais deux sans trois, dit l’adage, mais on passe un palier supplémentaire en termes d’adversité. Hornu a joué le tour final de P1 l’an dernier en passant tout près de la montée. Ce club avait encore de grands objectifs cette saison. Après avoir vécu un démarrage délicat, il a son rythme de croisière. C’est du 70-30, voire du 80-20 ! Surtout au regard de notre forme actuelle…"

"Jouer le coup à fond"

Depuis sa qualification pour ces quarts de finale début février, Isières reste en effet sur un bilan de 4 sur 15 en championnat. "On a un noyau étroit et on est un peu carbonisé mais pour un match de Coupe, il y a toujours moyen de trouver une bonne énergie. C’est un honneur d’être parmi les huit dernières équipes, c’est une première pour le club, mais il y a moyen de continuer à écrire l’histoire, on doit saisir cette occasion. On jouera le coup à fond. C’est un match de prestige, profitons-en !"

Ce qui aidera les Isiérois, c’est le soutien de leur public. "Un bus est organisé et les 80 places ont été prises en moins de trois heures ! Ajoutez ceux qui viendront en voiture et on sera une grosse centaine à Hornu ! Si ça tombe, dans les tribunes, on sera en supériorité numérique, sourit Johan qui a une crainte: le crossage du village qui se tiendra… la veille. Ce n’est pas une excellente nouvelle, connaissant mes apôtres ! Je les ai prévenus: ils peuvent y aller mais en restant le plus réglo possible. S’ils comptent guindailler, ils doivent me le dire. Je ne veux pas de zombie sur le terrain ce dimanche. Je connais le tarif d’un crossage: c’est vingt pintes minimum et ça se ressentira d’office au niveau de la prestation du lendemain ! S’ils sont rentrés à quatre pattes de leurs festivités, ils ne doivent pas monter dans le bus… Ou du moins ne pas en descendre ! À eux de voir ce qu’ils veulent, prévient un coach qui ne crossera pas. Je suis déjà allé à celui de Chièvres, mais j’irai quand même faire un petit tour à Isières samedi, histoire de superviser la forme de mes gaillards. Je suis un coach consciencieux."