Un nouveau succès de la Fun Cup à Lessines

Samedi, le club de Lessines organisait une nouvelle manche de la Volley Fun Cup. Après celle de décembre 2022, destinée plutôt aux 10-12 ans, cette nouvelle édition s’adressait plus spécifiquement aux 6-10 ans. Pour rappel, ce championnat unique en son genre rassemble sous la forme d’une série de tournois d’un jour répartis sur toute la saison, des enfants provenant de différents clubs des provinces francophones. Les enfants ne jouent jamais selon les règles normales, les conditions de jeu étant constamment adaptées en fonction de leur âge et de leurs capacités physiques et techniques grâce à des ballons de différentes grosseurs et au nombre de rebonds au sol autorisés. L’enfant joue toujours plusieurs rencontres et n’est jamais éliminé. De plus, il participe à une activité finale, qui consiste en un grand jeu collectif alliant la psychomotricité et les gestes spécifiques au volley. "On a eu 186 enfants iss us de différents clubs du Hainaut, du Brabant-Bruxelles Capitale et de Namur. Un succès qui montre à quel point ce rendez-vous est attendu par les participants et leurs parents", se réjouit Rudy Grimonster, le président du VC Lessines-Flobecq. Propos que confirme Adrien Cocozza, papa de Chiara (10 ans) affiliée à Jurbise: "Sa deuxième année de volley. C’est sa meilleure amie de l’école qui en faisait déjà qui l’a poussée à en faire. Avant, on lui a fait connaître d’autres sports, comme le judo ou la danse. Mais c’est le volley qu’elle préfère. Ce qui lui plaît à son âge, c’est d’être avec ses copines. On suit la Fun Cup depuis le début de saison, mais c’est la première fois qu’on vient à Lessines."