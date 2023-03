Tournai a manqué de justesse face au Kibubu

Battus à l’aller par les Bruxellois, les Tournaisiens avaient envie de prendre leur revanche lors du déplacement au Kibubu. Mais c’est malheureusement une nouvelle défaite qui est venue sanctionner la rencontre. "Quand le Kibubu est monté, on a tous été surpris par les transferts qu’ils ont réalisés. Ils ont réussi à attirer pas mal de jeunes qui ont presté au plus haut niveau durant leur formation. C’est une équipe où il y a beaucoup de justesse, explique Julien Debuchy. C’est là que toute la différence s’est faite. On n’a pas su profiter de nos temps forts alors que notre adversaire a profité de chacune de ses munitions. Le score (28-8) aurait été moins lourd si on avait été plus réaliste. Sur quelques parties de match, on a en tout cas prouvé qu’on pouvait rivaliser avec eux." Avec ce revers, le TRC semble s’éloigner de son objectif de Top 4. Mais le coach relativise. "On ne sait pas encore si cette place sera qualificative pour des play-off. La plainte posée par plusieurs clubs suit son cours. Pour nous, ce sera compliqué d’y aller. Mais on savait que ce le serait depuis la trêve et le départ de Simon Degand. On est parti sur une nouvelle aventure et cela se passe plutôt bien. On a accéléré aussi la montée des jeunes dans nos deux équipes (NDLR: la bis s’est imposée et se rapproche encore un peu plus du titre)." Dans cette optique, le club a accueilli avec bonheur le retour de Tim Maladry.