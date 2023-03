Retour réussi à Kain pour Lucas Voiturier: "J'y suis pour plusieurs saisons"

"Mes stats ne m’intéressent pas"

Avec Jegou, Engulu-Anzela et Voiturier, la campagne de transferts était bouclée avec un top renfort à chaque poste. D’une régularité plus que satisfaisante avec quasi systématiquement une dizaine de points sur la feuille, l’ailier-shooteur de Mathieu Bocquet a honoré la confiance placée en lui. "Très honnêtement, je n’attache aucune importance aux points que je marque. Je me préoccupe plutôt du sort de l’équipe, de sa progression collective et de nos résultats. D’ailleurs, l’homogénéité du groupe est une de nos armes principales. Tous les gars sont capables de scorer mais jouent pour les autres, ce qui offre pas mal d’opportunités à chacun et complique la tâche défensive de nos adversaires. Ce qui me rend néanmoins heureux et fier, c’est d’avoir progressivement réussi à me faire une place dans un tel noyau, et d’apporter une certaine contribution à sa réussite. Parvenir à jouer un rôle dans un groupe qui tourne déjà très bien depuis des années, c’était déjà en soi un beau challenge à relever et je me réjouis que cela se soit si bien passé jusqu’ici."

"Les progrès sont réels"

Après quelques semaines, ou même quelques mois de flottement, l’ASTEK semble de nouveau surfer sur une vague ascendante. À titre individuel et collectif, Lucas Voiturier confirme cette impression. "Je ne serai jamais pleinement satisfait, c’est dans ma nature, et je sais que je dois encore travailler ma créativité par exemple, mieux pénétrer pour finir l’action ou servir un équipier. Mais dans l’ensemble, je me sens quand même en progrès, et c’est à l’image de l’équipe tout entière. L’état d’esprit est excellent et je me vois parti pour rester un bon moment ici à Kain, avec pourquoi pas la TDM2 en ligne de mire."