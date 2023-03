P4B: on redistribue les cartes en tête du général

Malgré tout, le coach des Anvinois se réjouit du dénouement de cette journée. "On ne s’attendait pas à un faux pas de Taintignies qui, contrairement à nous, a une énorme pression."

À chacun sa mi-temps

Dans le duel entre Brunehaut et Taintignies, la descente et le vent ont également joué un rôle déterminant. Des conditions difficiles qui ont permis au leader de prendre une confortable avance de deux buts en première période avant de subir la seconde partie de la partie. Au final, les deux équipes ont partagé l’enjeu avec l’égalisation hollinoise tombée en fin de match. "Chaque équipe a eu sa mi-temps, soulignait le coach hollinois Vincent Williame. D’abord Taintignies, puis nous en seconde mi-temps. Sur la dernière action du match, on aurait pu l’emporter mais ça n’aurait pas été mérité. Le partage est logique."

Actuellement sixième du général, Brunehaut ne devrait pas passer à côté d’une participation au tour final. "Avec Risquons-Tout B qui ne pourra pas participer au tour final vu son équipe A qui va bientôt être championne et peut-être Wiers B, notre place au tour final est quasi assurée. C’est un bel objectif qu’on s’était fixé au tout début de cette saison", conclut le coach de Brunehaut.

Houtaing dans le coup

Notons également la courte victoire de Houtaing à Ellezelles B dans un match où tout s’est joué lors de la première minute avec l’unique but inscrit par les hommes de Frédéric De Vuyst. "On avait à cœur d’enchaîner avec un cinquième succès d’affilée, c’est chose faite. Quand on voit le classement actuel, on se rend compte que l’on n’est pas si loin de la première place. On va à présent avoir une période de trois semaines sans jouer en championnat. Pendant ce temps, il y aura quelques confrontations directes entre nos concurrents qui pourraient nous être favorables. On va voir dans trois semaines au moment de reprendre la compétition où on en sera au niveau du classement."