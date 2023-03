P4A: les Hurlus du Risquons-Tout sont sur une voie royale pour le titre

Tout était dit et il ne leur restait plus qu’à gérer l’avance jusqu’au terme d’une rencontre qui s’est donc jouée après le repos. "La première période n’était pas bonne du tout. On a profité de la pause pour rectifier le tir et ça a été tout de suite mieux à la reprise. En dix minutes de temps, on a réussi à faire le break avant de dérouler jusqu’à la fin. L’entrée au jeu des remplaçants a fait du bien et on est content de la réaction générale de l’équipe. On a su rester patient en attendant le bon moment."

Désormais, le staff peut se préparer à sabrer le champagne. "On a une nouvelle fois fait un grand pas vers le titre car on ne s’attendait pas à une défaite de Molenbaix à Templeuve. Après la pause du week-end prochain, on va enchaîner avec deux rencontres à notre portée qui devraient nous permettre d’avoir le titre. D’abord face à Escanaffles B et puis à Montkainoise B où l’on pourrait être officiellement sacré champion. On va tout donner pour finir le boulot au plus vite et ainsi éviter de devoir stresser contre des plus gros lors des trois dernières journées", conclut le T2 hurlu.

Templeuve B peut encore y croire

Dans la course au tour final, Templeuve B a réalisé un joli coup en prenant les trois points face à Molenbaix B. Un succès étriqué qui s’est joué après cinq minutes. Si les joueurs de Sébastien Gardavoir ont souffert, ils ont tenu le coup jusqu’au bout. "On a bien commencé la rencontre avec un but rapide de Zenner. Molenbaix s’est ensuite créé plusieurs possibilités mais notre gardien a effectué des arrêts importants. En deuxième mi-temps, on a subi une forte pression de la part de notre adversaire. C’était de l’attaque-défense. Fort heureusement, on a su faire le gros dos jusqu’au bout pour conserver cette courte avance. Un nul n’aurait pas été volé pour Molenbaix B mais c’est ainsi ! Tous mes joueurs étaient motivés de prendre notre revanche du match aller où on en avait pris huit."

Cette victoire, que certains jugeront inattendue, pourrait-elle relancer les Templeuvois B pour l’accès aux prolongations ? "Tout peut encore arriver car nous sommes sur une bonne dynamique Il nous a fallu un temps d’adaptation au début de la saison avec cette nouvelle équipe mais maintenant, tout va bien. On a deux gros matchs qui nous attendent avec Rumes et Saint-Jean, ce ne sera pas facile mais on ne sait jamais. En tous les cas, mes joueurs en veulent énormément en cette fin de saison et notre deuxième place derrière Rumes lors de cette dernière tranche nous motive encore un peu plus."