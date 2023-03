Mattéo Van de Kerchove vise le plus de finale A cette saison

Dès ce week-end, sur le circuit des Fagnes, pour cette première étape des IAME Series Benelux, on pourra voir si le travail a payé. "On a certainement un peu de retard sur certains pilotes qui ont déjà couru en Espagne ou au Portugal. Pour nous, c’était impossible avec les études de Mattéo. Mais lors des tests collectifs, il a montré qu’il était déjà en forme."

Aussi à l’étranger ?

Pour cette nouvelle année dans le peloton, le Kainois aura un objectif simple mais compliqué à réaliser. "On espère rejoindre le plus souvent la finale A, qui rassemble les 36 meilleurs pilotes. Ce ne sera pas évident parce que la catégorie x30 senior est toujours la plus importante avec pas loin de 100 pilotes par épreuve. De plus, la réputation des l’IAME Series Benelux n’est plus à présenter. On y retrouve les meilleurs volants ! Il y a par exemple de nouvelles écuries qui viennent se joindre. Rien ne sera évident mais on sait que Mattéo a les capacités pour y arriver. Le plus important pour lui, ce sera de bien réussir les chronos. C’est un exercice compliqué car on a que six minutes pour signer le meilleur chrono. C’est très stratégique car on peut vite être ralenti par un concurrent plus lent ou par le peloton. Mais ce sera indispensable de bien gérer cela afin d’avoir une bonne place lors des qualifications."

L’adolescent retentera également l’aventure lors des épreuves européenne de l’IAME. "La première a eu lieu en Espagne. Nous n’avons malheureusement pas su nous y rendre. Nous avons déjà nos inscriptions pour les deux manches qui se déroulent en Belgique. Cette année, on aimerait aussi permettre à Mattéo de prendre part à une épreuve hors de la Belgique ou de la France. On avait pensé au championnat du monde organisé à Portimao (Portugal). Mais il semble que les inscriptions soient complètes. On verra pour autre chose."