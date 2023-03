La passe de trois en IAME Series pour l'Athois Matthieu Delbauf?

Champion du Benelux deux années de suite, Matthieu rêve forcément d’une troisième couronne. Mais il est conscient que la tâche sera difficile. "D’autant qu’il est déjà assuré que je manquerai une course cette saison. Le règlement prévoit que le plus mauvais résultat des cinq rendez-vous est annulé. Mais cela réduit mes chances d’entrée. C’est pourquoi j’envisage cette année sans aucune pression. Je vais prendre course après course et on verra jusqu’où cela me mène. Par contre, l’objectif de mon écurie est clair: on veut garder le titre à la maison. Si je n’y arrive pas, je ferai le maximum pour qu’un coéquipier puisse le faire."

Déjà une victoire au compteur !

À quelques jours de l’ouverture du championnat, Matthieu Delbauf a en tout cas prouvé qu’il était déjà en forme. Inscrit en dernière minute à une épreuve de l’IAME Series Netherland, il a décroché une première victoire cette saison. "Je suis arrivé le jour de la course en n’ayant effectué aucun test au préalable. J’ai été assez étonné de mon rythme, d’autant que je concourais dans la catégorie reine. J’ai remporté la victoire face à quelques grands noms de la discipline. De quoi bien entamer la saison ! J’ai désormais hâte de revenir sur la compétition dédiée au Benelux."