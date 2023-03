La N2 du Skill dans un jour sans à Zemst

En promotion, on rappellera que l’OTT, battu à domicile par Guibertin, est passé à côté de la montre en or en galvaudant deux balles de match au tie-break (2-3). Chez les dames, la N3 de Basècles s’est bien comportée face à Wevelgem puisqu’elle a mené deux sets à un avant de s’incliner au tie-break. En promotion, le Pays des Collines a quant à lui, été battu à Saint-Ghislain (3-1). "On n’a pas à rougir de cette défaite. Les filles ont été exemplaires face à une équipe au banc plus étoffé. On s’est présentés là-bas à sept, plus une jeune P4, Mia Roseel qui nous a bien aidés en réserve", précise Emmanuel Hagnéré.

En P1, l’OTT a gagné à Nalinnes (1-3). "Cela nous permet de souffler un peu par rapport au classement, se félicite Laurie Goffette. Je suis très satisfaite. J’avais un peu peur de la réaction de certaines filles après la perte du premier set due à une erreur d’arbitrage. D’autant plus qu’il nous manquait trois joueuses et que je n’avais qu’une passeuse… Heureusement, Marine Fay a continué à faire le boulot. Les autres ne se sont pas écroulées et sont restées appliquées à l’attaqu e."

Dans la même série, succès aussi pour le VPC qui recevait La Louvière (3-0). "On a toujours été devant et notre adversaire a commis trop de fautes pour nous inquiéter, souligne Yves Lefebvre, moins heureux avec sa P1 de Lessines battue par Baudour 1-3. On a un goût de trop peu, mais je suis à nouveau content de la prestation de Lou Dallemagne." Enfin, succès évident 0-3 de Basècles à Saint-Ghislain, le dernier.