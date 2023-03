Sur un tracé sinueux à couvrir à seize reprises, l’absence de vent ne favorise pas les échappées. Il faut d’ailleurs attendre le cinquième tour pour voir les Norvégiens Flotten et Litlere provoquer la première cassure. Le peloton reste toutefois attentif et ne laisse pas plus de trente secondes d’avance au duo qui finit par capituler après trente bornes d’échappée. C’est finalement à trois tours de l’arrivée que se dessine le bon coup avec un Norvégien et cinq Flandriens. Derrière, un trio au sein duquel on retrouve Jonas François essaie en vain d’opérer la jonction. "On a fait un tour à bloc pour essayer de revenir sur les leaders mais derrière, un petit groupe est revenu et il n’y avait soudainement plus d’entente. Le peloton est revenu et il ne nous restait plus qu’à nous battre pour les places d’honneur", commentait le jeune coureur hennuyer qui défend les couleurs de Dunkerque.

L’attaque décisive juste avant le sprint

On pense alors le sprint inévitable pour désigner le nom du vainqueur mais Elias Van Breussegem tente sa chance à quelques encablures de l’arrivée pour décrocher son deuxième succès de la saison. "C’est un début de campagne inespéré. Après quatre saisons dans l’équipe continentale Tarteletto-Isorex, j’ai préféré rejoindre des copains dans une équipe de club et rouler sans pression. Je n’ai d’ailleurs pas de réel objectif pour l’année à venir même si j’aimerais une nouvelle fois décrocher un titre national du chrono", commentait le citoyen de Nederbrakel qui fut deux fois champion de Belgique de la spécialité.

Alors que le Norvégien Sorbo, quatrième à Templeuve, échoue à une seconde du lauréat, plusieurs régionaux auront réussi à terminer l’épreuve au sein du peloton, Nicolas Marthe signant même une belle quatorzième place. "C’est encourageant car après avoir arrêté le vélo en cours de saison dernière, je retrouve le plaisir dans l’équipe de Grégory Habeaux. La motivation est de retour et je me sens bien mieux qu’il y a un an. "

Ugo Deweerd, victime d’une chute samedi, poursuit pour sa part son adaptation dans sa nouvelle catégorie. L’Esplechinois, sans prendre le moindre risque, termine confortablement dans la roue des cadors. Une prestation encourageante pour la suite de la saison.

L’équipe des Crazy Guidons, emmenée par Maximilien Picoux et les frères Loy, réussit un beau tir groupé à l’arrivée. Une prestation encourageante pour l’équipe athoise qui participera cette saison à la Coupe de Belgique.