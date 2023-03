Pardon ! Dites, c’est par où le tour final de P2A ?

Quand on entend Julien Collie, les regrets locaux seront éternels: "On a été mauvais. À part me réjouir de l’expérience de Blaise Dehon, du bon match de Spreux, je ne peux être fier des joueurs ! Être en cette fin de saison se résume à ça: on peut bien jouer et perdre, ou être des chèvres et gagner ! J’ai donné congé à mes troupes qui vont bien préparer le carnaval. Le foie de certains risque d’être bien… gorgé, je me chargerai de les dégorger quand ils reviendront aux entraînements." Ça promet !

La situation est un peu différente du côté d’Obigies qui a mordu la poussière à Wiers: "On a trois occasions en début de partie, dont un poteau et un lob d’Elicaste ; Wiers fait le gros dos en restant très bien groupé et profite d’une passe mal ajustée pour ouvrir la marque. En deuxième période, on pousse mais sur un coup franc, on est trop loin des hommes et Aaziz conforte l’avance des locaux. Wiers a joué pour se sauver alors que nous sommes simplement venus faire une petite visite de courtoisie. C’est grave alors qu’il y avait moyen de faire la toute bonne opération. Ça va être chaud jusqu’au bout", précise le coach Fabien Delbeeke.

17 points pris sur 21 pour Enghien qui aligne les bons résultats depuis des semaines et n’est plus qu’à trois unités de la deuxième place, Kain aura résisté en vain ! Trois, c’est le nombre de points qui séparent Templeuve de la cinquième place et l’accès au tour final après la victoire ramenée de Hensies. Herseaux s’est fait piéger par l’Union qui a malheureusement vu Biévène et Wiers engranger. Battu chez les Bilingues, le coach anvinois Michaël Browaeys déprimait: "On est retombé dans nos travers du début de saison. On joue bien mais on n’est nulle part dans les 30 derniers mètres ! Physiquement et techniquement, on a dominé. On aurait pu encore jouer une heure sans scorer. On souffre du complexe du premier but à inscrire. Il suffit d’un déclic. On mange notre pain noir. Si on perd dans 15 jours, on est en vacances !"