P3A: Havinnes et Ere B, des équipes qui doutent par rapport à leur avenir

Le prochain match contre Ere B pourrait même être décisif en vue du maintien ! "Notre programme de fin de saison est abordable et tout le monde veut finir sur une bonne note et nous comptons bien profiter de la semaine de coupure pour travailler les automatismes. Par contre, le groupe attend un geste du comité pour évoquer l’avenir. Des joueurs ont déjà annoncé leur départ et je ne sais pas si je resterai. Si rien ne bouge, personne ne sait s’il y aura encore… une équipe la saison prochaine."

Vandecasteele dit stop

Prochain adversaire d’Havinnes, Ere B est également dans le doute après s’être incliné contre Escanaffles ! "Comme chaque semaine, on a manqué de percussion offensive, ce n’est pas un hasard si nous disposons de la pire attaque de la série, derrière Hérinnes", analyse Thomas Vandecasteele qui reconnaît qu’Escanaffles, avec son quatuor offensif de qualité, a les moyens pour mieux figurer au classement.

Quant aux Étoilés, l’avenir se présente avec un gros point d’interrogation, Thomas a de la sorte aussi déjà annoncé qu’il ne poursuivait pas au-delà de la campagne actuelle. "J’ai beaucoup grandi pendant ces deux campagnes très difficiles mais la lassitude s’installe et c’est aussi prenant que fatigant. Il faut se battre chaque semaine et je n’ai pas envie de vivre une troisième année comme celle-ci. C’est sans doute le bon moment pour vivre autre chose et pour connaître de nouvelles aventures ailleurs car le virus du football est toujours bien présent."

Pour l’heure, les Tournaisiens espèrent toujours assurer le maintien sur le terrain, profitant de quelques jours de repos pour voir l’effectif se compléter. "On a perdu une bataille mais le championnat n’est pas fini. Nous avons encore des possibilités d’aller chercher des victoires, même si c’est assez frustrant d’avoir déjà plus de points qu’en fin de saison passée sans être sûr de poursuivre en P3", poursuit un coach qui tient aussi à faire taire les rumeurs disant que le club d’Ere n’alignera plus d’équipe B la saison prochaine. "Plusieurs adversaires en parlent, mais rien n’est décidé. Les joueurs attendent justement des informations du comité pour savoir ce qu’ils peuvent exactement attendre du prochain exercice."