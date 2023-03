P3A: Esplechin trop fort, la Squadra vise la deuxième place

Avant d’entamer la toute dernière ligne droite du championnat, Julian Depoorter espère que le week-end de repos ne coupera pas le bel élan dont profite actuellement son équipe: "On a généralement du mal à reprendre après une coupure mais je reste confiant. On va encore disputer quelques belles affiches, pas seulement contre des équipes qui ont besoin de points mais aussi contre Esplechin qui sera déjà sacré et aura envie de prendre sa revanche après la défaite subie à l’aller. On attend aussi Péruwelz dans un match qui sera sans doute décisif dans la course à la deuxième place."

Et les Mouscronnois poursuivent leur marché en vue de la prochaine saison. Après Corentin Vroman et Morgan Lefebvre de Luingne, le club a réussi à attirer le métronome isiérois Yakassongo et l’Havinnois Seignez. La Squadra espère encore trouver un attaquant pour combler les lacunes qui ont coûté quelques points durant cette saison.