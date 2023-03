P2A: un point qui vaut de l’or pour Néchin

Six minutes de jeu à peine et le premier pétard expédié par le Néchinois Aurélien Carlier dans la lucarne de Cuzzucoli valait le déplacement et lançait idéalement un chouette match: "C’est mon plus beau but cette saison (NDLR: son cinquième), je suis très à l’aise sur synthétique après quinze ans passés en Flandre sur ce genre de surface, souriait le buteur. On ne va pas cracher sur le nul, mais je suis un peu déçu parce que, sur le penalty du 2-2, il y a hors-jeu au départ. Derrière, les concurrents directs ont calé, donc c’est plutôt positif mais on aurait encore pu faire une meilleure opération. Avec sept points d’avance sur Estaimbourg, le titre se rapproche un peu plus…"