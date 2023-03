En simple de la catégorie la plus haute, on n’a pas vraiment connu de surprise. Fort de sa belle prestation à Londres il y a peu, Loïc Clément a déroulé. Il remporte le titre face à Brent Viaene (21-14). En série B, l’écusson est revenu à Théo Chalimont. En finale, il s’est défait de l’un des joueurs attendus, Mathéo Mingneau (21-14). Enfin, en U19, le titre va dans l’escarcelle de Noah Lecat qui a battu Roméo Vanneste lors de l’ultime rencontre (21-15).

Par contre, en double, la compétition a réservé son lot de belle surprise. À l’image du sacré décroché par le duo Sébastien Potiez – Brent Viaene en série A. "Notre duo s’est formé totalement par hasard, détaille le premier nommé. Nous étions tous les deux au tournoi de Londres. En discutant, on s’est rendu compte qu’on n’avait pas de partenaire pour le National. On a décidé de jouer ensemble ". Savant mélange de fougue et d’expérience, le duo a rapidement trouvé ses marques. "On n’avait jamais joué ensemble pourtant. Mais comme on s’entraîne chacun de notre côté, on savait que la technique était bien présente. Tactiquement, on a mis en place certaines choses. Mais ce qui a fait la différence, c’est que l’on avait tous les deux une motivation extrême. On avait cette envie d’aller au bout. C’est cela que je recherche avant tout chez un coéquipier désormais".

Du plaisir avant tout

Au fil des matchs, les coéquipiers se sont trouvés de mieux en mieux. "En poules, on a bien débuté avec deux victoires avant de perdre le troisième (21-20). Ce n’était pas notre meilleure prestation. Derrière, on s’est remotivé car on voulait vraiment obtenir la première position. Un match gagné suffisait pour passer au tour suivant. Mais on a remporté les deux". En demi, les lauréats se sont retrouvés face à Corentin Faignart et Lukas Demil. "On a géré correctement face à un duo qui à l’habitude de jouer ensemble".

Lors de l’ultime rencontre, tout le monde s’attendait à un duel face aux ultrafavoris, Loïc Clément et Siméon Van Stalle, qui restaient sur une série de trois titres. Mais la paire a été sortie par Tanguy Metayer et Ese De Moor. "On les avait battus en poule. Mais on n’a certainement pas pris le match à la légère. Car eux aussi ne jouent jamais ensemble. Ils sont montés en puissance au fil du tournoi. Ils ont sorti Loïc et Siméon, cela veut tout dire. On a livré une prestation très sérieuse qui nous a permis de décrocher le titre".

Un troisième pour Sébastien qui avait déjà été couronné en simple et en double chez les plus de 40 ans. "Mais je reconnais que celui-ci a une saveur différente car l’adversité est plus intense. À l’époque, j’avais réalisé une série de cinq titres avec Guillaume Dumoulin. Depuis, j’étais souvent en demis ou en finale mais je ne parvenais pas à passer le cap. Reprendre un titre, c’est donc un sentiment assez jouissif. Cela prouve que l’âge n’est qu’un chiffre tant que le niveau est là. Tant que je m’amuse, je continue. Et Brent m’a permis de passer un très bon championnat. Merci à lui".

Pour être complet, ajoutons que Lukas et Corentin Demil se sont imposés en série B. Chez les U19, les écussons ont été déposés sur la poitrine de Roméo Vanneste et Noah Daubehcies.