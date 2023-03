Challenge ACRHO: deuxième victoire de la saison pour Victor Vico

Le Jogging de l’institut libre des Métiers était samedi à Kain, la quatrième épreuve de la saison de l’ACRHO, aussi la deuxième course "challenge". Victor Vico n’a pas tardé à confirmer son premier succès "officiel" récolté à Bury. À une moyenne de 3.14 au kilomètre, il s’est imposé sans difficulté, précédant Emmanuël Demuynck, de près de deux minutes, et Jo Van Den Brulle (3.28), le premier vétéran. Nathan Claus, qui avait fini cinquième à Bury, décroche la quatrième place. Joost Dewaele rentre dans le Top 5. On trouve dans le Top 10: 5 seniors, 4 vétérans 1 ainsi que le premier espoir, Louis Bralion, qui a fêté ses 19 ans le 19 février dernier et qui avait précédemment terminé 18e à Velaines, et 19e à Bury. Il se classe 10e en 37.21, soit à une moyenne de 3’37 au kilomètre.