Malgré les embouteillages qui ont retardé les Mafflous, c’est une équipe très motivée qui se présentait à Liège avec l’intention de profiter du faux pas de Profondeville, battu à Genappe. Dans la course aux play-off qui reste ouverte, les troupes de Patrick Verdun ont réalisé une bonne opération, non sans souffrir sur le parquet principautaire. "On était privé de Manu Meunier, fiévreux, et Jules Andries, blessé dans le troisième quart. Liège avait remarquablement entamé la partie mais on a tout aussi bien réagi sans toutefois tuer le match, commentait le coach qui saluait la belle fin de partie de ses hommes. On a joué un moment avec trois intérieurs car je n’avais pas d’autre solution. Autant dire que le week-end de repos qui se profile fera du bien pour recharger les batteries avant Ensival."