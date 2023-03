Face à l’avant-dernier, la méfiance était de mise dans les rangs kainois et Mathieu Bocquet a vite compris qu’il avait raison de se méfier de la formation verviétoise qui a réalisé une belle entame de match pour prendre dix points d’avance. "Heureusement, on a eu une réaction dans le deuxième quart en faisant preuve de plus de combativité. Après la pause, on a alors retrouvé du bien meilleur basket pour passer devant et ne plus être rejoints, disait le coach kainois qui a surtout apprécié l’esprit collectif de son équipe. On a fait preuve de constance et on s’est serré les coudes pour s’en sortir contre une équipe qui n’est pas à sa place dans le fond du classement. Verviers aligne de très bons joueurs mais il manque un peu de rotations. Ce genre de match prouve que le championnat est vraiment très disputé."