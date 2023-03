La première période se joue sous le signe de l’équilibre avec quelques occasions partagées et un marquoir qui reste bloqué à 0-0. En seconde armure, le leader autoritaire appuie sur l’accélérateur et trouve l’ouverture à l’heure de jeu par Dubrulle. En dix minutes, Risquons-Tout parvient à faire le break grâce au doublé de Fleurman. À cinq minutes du terme, Dewaele fait 0-4 et c’est finalement sur un peno transformé par De Coninck que se clôturent les débats. Risquons-Tout a su faire preuve de patience avant de dérouler après l’heure de jeu.

Templeuve B – Molenbaix B 0-1

Battus sèchement à l’aller, les locaux sont bien décidés à prendre leur revanche. Rapidement, Zenner met à profit un manque de communication dans la défense visiteuse pour inscrire l’unique but du match. Les visiteurs ont l’occasion de recoller au marquoir mais ils tombent sur un excellent Bavay entre les perches templeuvoises. Molenbaix insiste durant toute la seconde période, sans toutefois parvenir à égaliser malgré plusieurs opportunités, notamment la tête de Martinage à bout portant sur le gardien. Victoire au forceps.

Herseaux B – St Jean Tournai 1-1

Les locaux dominent la première période sans trouver la faille dans la défense visiteuse. À l’heure de jeu, un penalty léger permet à Tonitto de mettre son équipe aux commandes. Double sanction puisque sur la faute qui a amené le coup de pied de réparation, le défenseur local est exclu. En infériorité numérique, Herseaux parvient à égaliser. À quelques minutes de la fin, Herseaux se retrouve à neuf suite à la blessure d’Oursin. St Jean tente le tout pour le tout, sans parvenir à arracher les trois points.

Escanaffles B – Leuze-Lignette 5-2

Au quart d’heure de jeu, la tête puissante de R. Pecquereau permet à Escanaffles de prendre l’avance au marquoir. Il est imité par Lainez, bien servi par Demeyer, à la demi-heure de jeu. À la reprise, on assiste au même scénario avec une équipe locale qui aggrave la marque par Hoste, Delcroix et Demeyer. À 5-0, la messe est dite en faveur des Sucriers et Leuze-Lignette profite d’un petit relâchement local pour réduire l’écart par Ntayoudom Noutsa sur penalty et Colin. À domicile, les locaux continuent à surfer sur la bonne vague.

Rumes LG – Brunehaut B 11-2

Comme le score l’indique, le match s’est joué à sens unique en faveur des joueurs locaux qui en ont profité pour soigner leur goal-average. Les onze buts rumois ont été inscrits par Lefebvre, à quatre reprises, Charlet, trois fois, Santy, Ogé, De Rudder et Lagatie. Pour Brunehaut, ce sont Vandersype et Donnez qui ont atténué la défaite de leurs couleurs.

Taintignies B – Velaines B 0-5 (fft)

Un deuxième forfait consécutif à domicile pour les "B" de Velaines qui éprouvent de très grosses difficultés en cette fin de saison.