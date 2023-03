Des débuts poussifs pour les visiteurs qui doivent s’appuyer sur quelques belles interventions de leur dernier rempart, Jonckers, afin de garder les filets inviolés. Après cette timide entrée en matière, la machine se met peu à peu en marche, le moment choisi par Delneste pour lancer en profondeur Boisdenghien qui gagne son duel avec le gardien local. Juste avant la pause, Duhoux est à la réception d’un corner afin de doubler la mise. Après les citrons, les occasions de faire le break vont se succéder, le dernier geste faisant défaut toutefois. Alors qu’il reste un quart d’heure à jouer, Givry s’enhardit et va même diminuer l’écart. Les locaux vont rester dangereux jusqu’à la fin de la rencontre, le score n’évoluant toutefois plus.

Lens – Chièvres 3-0

Chièvres a littéralement offert les deux premiers buts à son adversaire lors de la période initiale. D’abord en étant mal positionné sur un corner et ensuite en tardant beaucoup trop à dégager le ballon qui traînaillait au sein de la défense. À la reprise, les Aviateurs ne sont toujours pas à leur affaire et vont logiquement s’incliner une troisième fois. Une rencontre à oublier au plus vite tant les visiteurs furent timorés.

Vaudignies – Flénu B 5-1

Vaudignies avait bien besoin de cette confirmation par rapport à la rencontre victorieuse de la semaine dernière et c’est donc une prestation fort bien ficelée qui fut offerte aux spectateurs. Gossuin va ouvrir la marque à la 16e et doubler la mise moins de cinq minutes après. De Waele porte les chiffres à 3-0 à la 26e et Gossuin entre le numéro quatre à la 28e. À la demi-heure, un léger accrochage donne lieu à un coup de réparation que transforme Fiorenza. C’est donc 4-1 à la pause. De Waele va faire 5-1 à la 52e et, dès lors, les joueurs locaux vont verrouiller leur jeu derrière en s’assurant de la sorte un second succès de rang.

Harchies-Bernissart – Belœil B 1-0

Harchies-Bernissart doit faire face à de nombreuses absences auxquelles il conviendra d’ajouter trois joueurs touchés à des degrés divers au cours de cet après-midi. Belœil B présente une équipe très jeune et fort inexpérimentée de son côté. Le seul but de la rencontre sera inscrit par Degallaix à la 35e, ce dernier reprenant un centre venu de l’aile. En seconde période, des occasions vont se partager entre les deux formations, l’une ne parvenant pas à doubler la mise et l’autre à revenir à hauteur de son hôte. Du côté de Harchies, seuls les trois points récoltés seront à retenir, la manière n’y étant vraiment pas.

Pommerœul – AEDEC Hyon 5-0

Une rencontre très solide des locaux et une victoire qui ne souffre aucune discussion. Dès la 2e, Lambert isole Licata Tiso qui ouvre la marque. À la 14e, c’est au tour de Manno de servir ce même Licata Tiso pour le 2-0. Hyon se créera juste une petite opportunité lors de la première période. À la reprise, après 20 minutes partagées, Manno fait 3-0 à la suite d’un corner. À la 73e minute, Secci est à la bonne place pour reprendre un ballon repoussé par le gardien et c’est 4-0. Manno fera même 5-0 en fin de partie, à cinq minutes de la fin, d’un envoi au grand rectangle.