P1 dames: la logique respectée entre Kain et Enghien

Les équipes qui s’affrontaient à Petit-Enghien sont chacune dans une forme de gestion. Alors qu’Enghien continue ses progrès tout en évitant les faux pas face aux poursuivants, Kain enchaîne les victoires pour se mettre en jambes en vue des play-off. Ludo Peeters, coach assistant de Kain, notait le sérieux du groupe. "Nous étions concernés. Il a fallu corriger certains défauts dus à la fatigue chez les filles qui avaient joué en U19. Sophie Holvoet a presté un gros match défensif. Cette rencontre était intéressante car Enghien a du potentiel." Le coach enghiennois renvoyait le compliment élogieux à son adversaire. "On s’incline contre une équipe bien aiguisée. Je trouve qu’elle a évolué depuis l’aller. Beaucoup de nos joueuses manquaient de lucidité à cause de sa pression. En seconde mi-temps, on a repris en jouant avec plus d’intelligence. On pouvait faire mieux mais on manque d’entraînements au complet. Cependant, il faut poursuivre de la sorte."