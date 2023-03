C’est le genre de résultat quasi improbable qui peut vous donner des regrets a posteriori. L’Union Boraine en était à six victoires sur dix rencontres jouées à domicile avant la venue d’une lanterne rouge tournaisienne qui n’avait plus gagné depuis le 22 octobre ! Pourtant, les Tournaisiens ont décroché une troisième victoire qui ne leur offrira pas pour autant le maintien mais redonne du baume au cœur en vue de la prochaine saison. "C’est ce qu’on prépare, la prochaine campagne, appréciait le coach du BBC Émilien Duhamel. Le jeune Houndjo (NDLR: 18 points) a symbolisé la réussite des jeunes sur lesquels on s’appuie pour préparer l’avenir. On attendait ce résultat susceptible de redonner de l’entrain pour les dernières semaines et c’est mérité car mes joueurs n’ont jamais baissé les bras." Dix-sept pour Bauts et Vanden Bulcke afin d’encadrer le très régulier Delzenne (20 points), place aux jeunes au BBC !