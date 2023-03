Le débrief du week-end sportif en Wapi: Belœil déjà titré, le coup de main des Frasnois et trois titrés

Football: Belœil, premier champion en Belgique

On n’était que le 12 mars et pourtant, Belœil est déjà devenu champion de P1 suite à son partage dans le derby contre Péruwelz. Une récompense méritée pour les troupes de Chemcedine El-Araichi qui réalise quasiment un parcours sans faute jusqu’à maintenant.

Par contre, la fête a été quelque peu gâchée suite à la démission du manager, Chistophe Debaisieux ce lundi…

En séries nationales, la Real a montré son (très) mauvais visage sur la pelouse de Namur. Les Camomilles s’inclinent 6-1 après un début de 2e mi-temps catastrophique.

En D3A, Tournai fait la bonne affaire en vue du tour final grâce à sa victoire contre Saint-Ghislain. Il profite de la défaite de Schaerbeek pour repasser cinquième. Mauvaise surprise par contre pour le Pays Vert qui s’incline sur la pelouse de la lanterne rouge, Gosselies.

Futsal: Frasnes vient en aide à Brunehaut

En N3, Brunehaut a pu compter sur sa nouvelle recrue, Max Greco, pour remporter son duel contre Forest (2-4). Les troupes de Fred Duponcheel reprennent la tête de la série.

En effet, ils ont pu compter sur un coup de main de leurs voisins frasnois. Les Olympic Boys ont contraint Eagles Brussels au nul dans un match spectaculaire, 4-4.

Par contre, en N1, la mauvaise série se poursuit pour la Squadra Mouscron. Les Hurlus se sont inclinés à Charleroi sur le score de 8-4.

Basket-ball: Leuze a parfaitement accueilli les finales de Coupe

C’est l’événement basket de l’année en Hainaut. Celui qui rassemble le plus de public. Et c’est Leuze qui a eu la chance de l’accueillir. On parle bien sûr des finales de la Coupe hennuyère. Et l’accueil du BBC Leuze a porté bonheur à trois clubs de la région. Tournai, Mouscron et Enghien sont repartis avec un trophée. Petite déception du côté de Dottignies qui était présent dans trois finales. Mais sans succès…

Water-polo: la fin des espoirs pour Tournai

Le déplacement à Anvers constituait quasiment l’ultime chance des Tournaisiens de se qualifier pour les play-off. Mais le sévère 11-1 à la pause voulait tout dire. Trop déforcé depuis quelques mois, le CNT est à bout. C’est donc avec regret, mais assez logiquement finalement, que les représentants de la cité de Clovis iront en play-down.

Dans l’autre match, Mouscron n’a pas brillé. Mais il a assuré l’essentiel: la victoire face à Louvain (17-9).

Volley-ball: le titre s’éloigne pour Tournai

On termine ce récap par du volley et par le match au sommet de Tournai face à Guibertin. Alors que les joueurs de l’OTT menaient deux sets à un face à leur plus proche concurrent, ils se sont écroulés. Laissant ainsi filer les deux dernières manches… Dommage !

