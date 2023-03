D2 ACFF: Une inconstance inexplicable à la Real...

Effectivement, depuis le début de l’année, les Acrenois soufflent le chaud et le froid. Au Bas-Près, ils ont montré leur pire visage. Abandonnant totalement après le 3-1. "Il nous a manqué certains ingrédients. On était pourtant pas mal en première mi-temps. On a laissé peu d’espaces à Namur. Mais on prend un but malheureux avant la pause sur une petite faute de main de notre portier qui amène le penalty. Malgré tout, on y croyait encore et on avait encore du jus. On était juste frustré car on ne parvenait pas à trouver les solutions dans les 30 derniers mètres. En 2e, on prend un but rapidement. Mais on parvient à faire 2-1 dans la foulée grâce à Condé. Cela nous relance bien mais le 3-1 tombe trop vite… D’autant que le but vient de nulle part. Le gars loupe une frappe en entrée de surface mais leur buteur réussit à couper au second poteau. Cela nous a totalement coupé les jambes et on n’a pas eu les ressources mentales pour revenir."

Derrière, les Camomilles ont totalement lâché la partie. "On n’était plus sur les premiers ballons, pas présents sur les deuxièmes. À partir de là, cela devient très compliqué. Cela a été trop facile pour notre opposant. C’est dommage car je reste certain qu’il y avait moyen de prendre quelque chose face à un Namur qui n’était pas plus fort que Warnant… Mais on peut juste se remettre au travail pour gommer nos lacunes qu’on ne connaît que trop bien."

Il le faudra pour ne pas vivre une (très) longue fin de saison. Le maintien semblant quasiment acquis (on ne voit pas la Real perdre les douze points d’avance qu’elle compte sur Solières), les joueurs doivent essayer de prendre du plaisir dans les matchs qu’il reste mais aussi préparer le prochain exercice. "On doit prendre ce qu’il reste à prendre, tout en réfléchissant déjà au travail psychologique avant la saison prochaine. C’est inadmissible d’enchaîner autant les bons et les mauvais résultats… On doit trouver une meilleure mentalité et surtout plus de régularité. C’est impossible de réaliser un bon championnat en soufflant autant le chaud et le froid. C’est dommage car on pouvait vivre quelque chose de très bien. Mais on se tire une balle dans le pied en étant aussi inconstant. Et on ne parvient pas à expliquer cet écart de prestation entre les semaines."

Face à Binche, le groupe doit en tout cas une revanche à ses entraîneurs qui fêtaient tous deux leur anniversaire (dimanche et lundi). Pas cool le cadeau…