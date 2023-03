Une victoire arrachée avec les tripes par Tournai

Luigi Nasca ne pouvait rêver meilleure entrée en matière pour sa première à la tête de la formation tournaisienne – sans doute avait-il déjà glissé une patte de lapin dans une de ses poches ! – quand on observe le scénario du match. Un penalty accordé pour une faute de main de Brouckaert qui affirme avoir détourné le ballon de la cuisse, Debole ne se faisant pas prier pour humilier Gianquinto d’une Panenka à la 62e minute.

On connaît l’honnêteté de Yohan qui aurait reconnu sa faute si elle avait été commise et les Sang et Or se sont rebellés pour revenir. Van Wynsberghe décoche le centre gagnant pour Kaba après un premier tir sorti par De Amicis, furieux que personne ne soit là pour empêcher la deuxième frappe signée Alpha.

Une égalisation rapide qui va ainsi doper les visiteurs. Lekehal, lancé en profondeur, aurait déjà pu soulager ses couleurs mais pousse son ballon trop loin permettant au gardien borain d’éviter le pire. Calon rate le 1-2 de quelques centimètres avant qu’une intervention de Privitera sur Kaba n’amène un penalty logique, Brouckaert ne tremblant pas au moment de battre De Amicis: "J’ai tiré beaucoup de penaltys dans ma carrière avec pas mal de réussite. Je me sentais bien, j’ai pris le ballon parce que je voulais absolument effacer une petite ardoise que j’avais avec le gardien de Saint-Ghislain qui avait stoppé un de mes coups de pied de réparation quand il jouait à Mons. C’est fait et j’en suis t rès heureux car il nous permet de continuer à espérer le tour final."

La fin de la partie est épique avec des Tournaisiens qui parent au plus pressé en dégageant trop vite, alors qu’ils sont pourtant en supériorité numérique après l’exclusion de Debole qui ne supporte pas une décision arbitrale et le lui fait savoir vertement à dix minutes du terme. Avantage qui ne dure pas longtemps puisque Bellia déjà jauni lors du penalty concédé prend un second carton en fin de match pour un tacle appuyé, ce qui va le priver des retrouvailles avec Gosselies.

Le mot de la fin reste à Gianquinto. Le portier se multiplie pour éviter à ses Tournaisiens de quitter le stade Saint-Lô avec beaucoup de regrets en sortant une jolie double parade sur un essai de Debole.