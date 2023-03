Tournai peut dire au revoir aux play-off

Il fallait gagner mais ils ont perdu et ça sonne le glas des envies tournaisiennes de se faufiler en play-off. Le CNT savait que ce serait difficile de rentrer d’Anvers avec un succès mais ne s’attendait sûrement pas à être mené de dix buts à la mi-match. Et ce 11-1 affiché au marquoir faisait très mal à voir ! À l’enfilade des goals inscrits par les gars de l’AZC à Nicolas Delaby, seul Mael Leseney parvenait à répondre, faisant trembler les filets locaux à… une reprise ! Tout était alors dit et chacun savait que les troupes de Sam Gomez rentreraient bredouilles et laisseraient filer leurs chances de play-off aux hôtes du jour.

La suite du match était moins pénible à vivre pour les visiteurs qui remportaient ainsi la troisième période. Une jolie réaction d’orgueil qui se confirmait lors de la dernière ligne droite de la partie avec un 4-2 inscrit au tableau d’affichage de l’ultime thème. Mais le 17-6 faisait mal pour un CNT qui restera au mieux sixième – à moins qu’il gagne tout et qu’Anvers perde tout ! – à l’issue de la phase classique et qui a dès lors pris rendez-vous avec les play-down. À contrecœur mais les événements survenus en cours de saison avec les arrêts de plusieurs de ses éléments venus de France ont eu raison de la volonté de Tournaisiens qui, en outre, doivent se passer de piscine, l’Orient étant en travaux. Tous les déplacements éreintants vers La Louvière pour s’entraîner et pour jouer ainsi que le manque de rotations dans l’eau ont bien trop souvent raison de l’envie des Tournaisiens. Et ce n’est pas Justin Kubat qui va nous contredire. "La fatigue est en effet là après avoir joué tout le match, preuve que l’on n’a pas assez de remplaçants. Comme souvent, il a manqué des joueurs. Samedi, il s’agissait de Sandor Hirbek qui n’a pas su venir pour raisons familiales. Un pion important en défense et pour l’organisation du jeu. Déjà avec toutes les pertes de joueurs qu’on a eues, ce n’est pas facile. Alors, quand on perd encore un pion majeur, c’est compliqué ! On l’a vu avec ce score de 11-1 à la mi-match. Pourtant, dans le premier thème, on rivalise mais on donne trois buts. On loupe aussi une occasion de réduire l’écart qui coûte cher par la suite. Quant au deuxième quart-temps, là, c’était la cata face à un adversaire pouvant changer quatre à cinq joueurs d’un coup. On se contentera des play-down."