Trop respectueux, les locaux encaissent rapidement via Claeyssens. Garrevoet remet les pendules à l’heure moins de dix minutes plus tard, mais Longueville assomme les Jaunes en inscrivant un doublé en 120 secondes ! Bizarrement, cela libère Moen, dont le beau foot est récompensé par la réduction du score, avant la pause. Alors qu’ils sont dans un temps fort, les locaux seront à nouveau punis par Claeyssens, qui ponctue un contre assassin à la 65e. Meerschaert fera encore 3-4 mais Vandewalle pliera tout suspense en profitant des espaces laissés. "Je suis déçu, avouait Greg Vandebulcke. Il y avait de la place pour prendre au moins une unité. Je retiendrai la motivation et l’excellent jeu proposé pendant plus d’une heure face à un ténor."

Zonnebeke – Dottignies 2-1

Comme très souvent, les visiteurs se créent deux belles occasions dès le début de match. Ce sont toutefois les locaux qui ouvrent le score d’une superbe frappe des 20 m. Le RDS pousse pour revenir, mais Demedts double la mise sur coup-franc. Comme si ça ne suffisait pas, Dinguidi écope de sa seconde jaune peu avant la mi-temps. Malgré l’infériorité numérique, Dottignies domine le second acte et c’est logiquement que Bouzid fait 2-1. Les locaux plient mais ils ne rompent pas malgré les dernières occases visiteuses. "Notre second acte prouve qu’on a les qualités nécessaires pour remporter la série, déclarait Pascal De Vresse. Mais on doit concrétiser nos occasions. Nous voilà à trois pour le titre. Il y aura encore des surprises dans cette série folle."

Hooglede – Ploegsteert 2-1

Face aux leaders, Ploegsteert impose directement le rythme et Hadi en profite pour faire 0-1. Les Oranges continuent sur leur lancée, mais ne parviennent pas à faire le break. Ils vont payer leur manque d’efficacité lorsque Tyvaert égalise à quelques minutes de la pause. Fatigués, les visiteurs baissent le rythme, ce qui permettra à Dujardin de signer le 2-1. Un score qui n’évoluera plus. "Cette défaite reste positive, déclarait le T1 visiteur. Nous n’avions plus la lucidité pour égaliser, mais Hooglede n’a pas volé son succès. Ils ne sont pas leaders pour rien."

Jespo Comines – Proven 2-0

Les Cominois dominent outrageusement le premier thème. Seuls les buts font défaut. Après la pause, Thiery débloque la situation à la 51e, imité par Arffak, dix minutes plus tard. Proven est incapable de mettre les locaux en difficulté. Les visiteurs peuvent remercier leur dernier rempart sans qui la note aurait été salée. "Je suis content de notre prestation, souriait Matthieu Dejonckheere. Les résultats nous sont favorables au terme de cette journée mais nous ne devons pas prendre le tour final comme acquis ; surtout pas !"

Houthem – Hollebeke 4-2 (arr.)

Supérieurs dans tous les domaines, les locaux plantent quatre buts en 20 minutes ! Notredame réduit le score à la 48e, avant de réaliser le doublé peu avant l’heure de jeu. Une échauffourée éclate, avant un envahissement de terrain de la part des supporters visiteurs. L’arbitre stoppe le match pour calmer les esprits, mais les joueurs d’Hooglede refusent de remonter sur le terrain ! L’homme en noir n’a d’autre choix que de stopper la rencontre définitivement. "On attend la décision du comité, expliquait T. Magry. C’est la première fois que je vis une situation pareille ; j’espère aussi la dernière !"