Sets: 19-25, 25-13, 25-16, 22-25, 14-16. Olympic Tournai Templeuve: Dugautier, Fromont, Cuvelier Y., Cuvelier R., Boiteaux, Godet, Boudet, Deplanque, Lermitte, Crucq, Bingol, Paenhuysen ; coach: Cuvelier Y. Guibertin: Hanton, Degueldre, Michaux, Charlier, Foret, Dalebroux, Van Dorpe, Olamazadeth, De Coster, Collignon, Van Tuykom, Lambinon ; coach: De Coster.

L’équipe visiteuse, dont l’entraîneur-joueur Arnaud De Coster, d’habitude opposite, est aligné comme central débute mieux que son adversaire, beaucoup trop crispé en réception. Ses services font ainsi mal et elle se détache rapidement (3-9). Un premier temps-mort demandé par Yvan Cuvelier ne perturbe pas Guibertin qui continue à développer un jeu très varié (11-17). En face, on reste timorés, que ce soit au service mais aussi au filet. Guibertin déroule et conclut rapidement un set qui a été à sens unique (19-25).

Les locaux réagissent enfin au début de la seconde manche. Un bon passage à l’arrière de Jérémie Boudet permet à l’OTT de mener pour la première fois (10-7). Roman Cuvelier enfonce le clou en servant cinq fois d’affilée et ses attaquants désorganisent la défense brabançonne en alternant attaques et balles placées. Les Collégiens s’envolent alors pour ne plus être rejoints (25-13).

Correction dans le troisième set

Au set suivant, on retrouve le même scénario. Avec un Roman Cuvelier qui fait d’entrée parler la poudre au service, permettant ainsi à son équipe de mener rapidement (7-2). Le distributeur tournaisien peut enfin s’appuyer sur une réception correcte et les centraux sont davantage servis (18-11). Les ailiers de Guibertin se font aussi régulièrement bloquer. Le score tournera à la correction pour des visiteurs complètement perdus (25-16).

Au set suivant, on notera le changement de poste d’Arnaud De Coster qui du centre a glissé vers l’aile et ça porte ses fruits ! Guibertin reprend l’avantage, bien aidé également par une série de services de Romain Collignon (1-6). L’OTT refait tout de même une partie de son retard en compensant une réception à nouveau défaillante par quelques jolies défenses de la part de son libero Jean-Charles Deplanque (12-14). Mallheureusement, Arnaud De Coster veille au grain, ses attaques aux trois mètres permettent à sa formation d’obtenir une première balle de set (18-24). Si Joseph Godet entretient un peu l’espoir, réduisant ainsi quelque peu l’écart par trois services (22-24), les visiteurs finissent par arracher la manche sur leur cinquième balle de set (22-25).

Deux balles de match galvaudées

Le tie-break commence fort bien pour l’OTT, qui mène rapidement 5-0. Guibertin profite alors d’une baisse de régime de plusieurs attaquants tournaisiens en manque de condition afin de recoller au score (8-8). Sentant alors le danger, Jérémie Boudet et Laurent Crucq font parler leur expérience au filet et l’OTT obtient même deux balles de match (14-12), qu’il finira par galvauder, permettant à son adversaire de s’imposer sur le fil (14-16).