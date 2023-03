Match fair-play qui s’est joué sous le signe du partage avec des belles constructions et occasions. Wiers B prend l’avantage de la première période sur un péno de Huon. Le Risquons-Tout rétablit la parité dès la reprise sur un débordement de Dejaeghere trouvant Vanwelden pour la conclusion. Wiers, venu chercher des points pour revenir dans la course au tour final, laisse filer la victoire dans les dernières secondes sur un coup franc direct d’Agostino. À noter l’excellent arbitrage du délégué de Wiers qui est resté neutre.

Havinnes B – Rongy B 5-1

Havinnes B prend le match en mains mais reste maladroit dans le dernier geste. Contre le cours du jeu, Rongy B profite d’une approximation défensive pour ouvrir le score à la 35e via Lorthioir. Les locaux ne se mettent pas en difficulté, prennent les devants avant la pause sur un ballon en profondeur exploité par Doignon et sur un corner repoussé dans les pieds de Stremez qui place le ballon en pleine lucarne. Dès la reprise, Deplechin récolte un ballon et le place dans le petit filet sur un tir croqué (3-1). À la 60e, Duroisin conforte les siens sur un coup franc des 35 m. Havinnes profite des largesses pour fixer le score par Deplechin.

Béclers B – Barry-Carrières 1-0

Dans ce derby de bas de classement agréable à regarder, la première période se résume à une bataille de l’entrejeu avec si peu d’occasions. Barry manque d’ouvrir le score sur un tir que le gardien de Béclers va chercher. Les locaux jouent avec la descente en seconde mi-temps et ils profitent des longs ballons pour créer le danger. À l’heure de jeu, un centre à ras de sol de Delcambre est repris en un temps par Degueldre dans la surface. Barry fait les changements pour apporter plus de poids offensifs mais ne parvient pas à changer les chiffres. Dans l’ensemble, le nul n’aurait pas été volé mais la chance est tombée du côté de Béclers.

FC Brunehaut – Taintignies 2-2

La première période est à l’avantage des visiteurs qui profitent de la descente et de l’appui du vent pour prendre leur envol. D’abord par Delrue au quart d’heure, ensuite par Coppieters peu à la demi-heure. Changement de décor après le repos avec des locaux plus entreprenants qui domineront à leur tour les échanges. Après l’heure, Lepers est à la réception d’un coup franc. Brunehaut insiste et il faut attendre la toute fin de match pour voir Walkiers égaliser sur penalty. Dans les derniers instants, Taintignies hérite d’une occasion en or sur corner et sur l’action qui se poursuit, Renard joue de malchance sur son essai des 50 m qui roule juste à côté de la cible en effleurant le piquet au passage.

Anvaing B – Wodecq B 2-1

Une fois n’est pas coutume, les locaux profitent de l’appui du vent pour prendre les devants via le doublé de Bottequin. À 2-0 au repos, les locaux pensent avoir fait le plus dur mais c’est loin d’être le cas. Sur la lancée de leur belle série en cours, les Wodecquois prennent l’ascendant jusqu’à étouffer leur proie. À la 65e, Bottequin est exclu logiquement suite à une mauvaise réaction. À la 85e, A. Decroie relance le suspense. Trop tard cependant pour viser mieux. Même si elle tient du miracle, la victoire locale permet de rejoindre Taintignies en tête.

Ellezelles B – Houtaing 0-1

Début de match en fanfare pour Houtaing qui trouve rapidement l’ouverture par Delavallee. À 0-1, les visiteurs ont l’occasion de faire le break par le même Delavallee et Kem. Ellezelles aussi aurait pu mettre le ballon au fond des filets mais on en reste là pour le retour aux vestiaires. Houtaing a l’occasion de doubler la mise à la 70e par Lecocq sur coup franc. De son côté, Ellezelles est menaçant plusieurs fois mais ça restera 0-1.