Une rencontre tendue entre deux formations qui veulent s’approprier la totalité de l’enjeu. À la 20e, Schryers porte les visiteurs aux commandes en exploitant un ballon qui traînait. À la 30e, une faute de main dans le rectangle permet à Marghem d’égaliser. Dewulf permet à Ellezelles de rependre les devants à la 63e. Defert adresse un centre pour donner la belle possibilité à Marghem d’égaliser de la tête.

Thumaide – Luingne B 0-0

Après une première opportunité pour les visiteurs à la 10e, Vanneste lui répond mais sans plus de réussite. La rencontre ne prend jamais son envol, les équipes jouant un foot insipide et sans inspiration. Même si Thumaide a mieux joué lors de la seconde période, c’est à Luingne que va échoir la plus belle opportunité, sans succès.

Squadra Mouscron – Havinnes 5-0

Une équipe de Havinnes qui s’est déplacée sans complexe en terres mouscronnoises et qui ne fermera jamais le jeu en dépit de la domination locale. À la 15e, Di Pietro trouve Bisarre qui inscrit la première rose. À la 54e, Di Pietro trouve à nouveau Bisarre pour le 2-0. Bisarre, en verve, inscrit le 3-0 à la 64e. Après ce joli triplé, on assistera alors à un doublé de Quique qui donnera aux chiffres des allures de forfait.

Étoilés Ere B – Escanaffles 0-1

Moerman et Rowie ont les deux premières opportunités visiteuses, Messari et Remson répondront, sans toutefois que la marque ne soit déflorée. À la 50e, Thulier prend un relais sur Maertens qui trouvera Rowie pour le 0-1. Tandis que Rowie et Seghers ne pourront doubler la marque, un envoi de Vandecasteele échoue sur Busine.

Péruwelz B – FC Tournai B 0-0

Une première période équilibrée qui se dispute en milieu de terrain. Après la première occasion pour Zouggar, c’est le jeune Fostroy qui échoue sur le gardien. Après la pause, la combinaison entre Cara et Fostroy arrive encore une fois dans les gants du gardien. À la 70e, Giudice fait le plus dur en effaçant cinq adversaires et trouve sur le poteau. À la 80e, Zouggar croise trop son tir. De l’autre côté, Aline trouve le gardien. Péruwelz pousse et il faudra deux sauvetages à même la ligne d’un défenseur afin d’éviter le but qui se refuse obstinément aux locaux.

Rongy – Hérinnes 6-2

À la 5e, un penalty est accordé aux locaux suite à une faute de main. Altruy doit s’y reprendre à deux reprises pour ouvrir la marque. À la 20e, suite à une combinaison en triangle, Bourgeois double les chiffres. K. Nowak fait 3-0 à la 28e et Altruy porte les chiffres à 4-0 à la 40e. Avant la pause, Stien diminue la sévérité des chiffres. Bourgeois fait 5-1 dès le retour des vestiaires et Derrouaz fait 5-2 à la 55e. Le dernier but sera inscrit par Altruy à la 62e lors d’une rencontre très sérieuse des locaux qui se sont encore créé de nombreuses opportunités.

Esplechin – Pays Vert B 3-1

Après dix bonnes minutes des locaux qui se créent deux très belles occasions, ces derniers vont laisser l’initiative à l’adversaire. À la 30e, une faute de main dans le rectangle local permet à Sluys d’entamer la marque. À la 37e, sur un effort personnel, Loin s’en va égaliser. Esplechin joue plus appliqué en deuxième période. Craeye et Bausier font leur entrée au jeu. À la 79e, Craeye s’échappe seul et part faire 2-1. À la 89e, Dubois frappe au but, le ballon étant dévié par un défenseur avant d’y pénétrer, c’est 3-1.

Velaines – Béclers 1-0

Après une entame timide, les locaux entrent enfin dans la rencontre. Une frappe de Bourichon est repoussée par le gardien et la reprise de Chelbi file à côté. Les visiteurs vont ensuite s’énerver sur une action qui aurait mérité une rouge plutôt que la jaune présentée au fautif. En seconde période, alors que l’on joue un corner pour Béclers, Chelbi part en contre et sert Bourichon qui ouvre la marque. Une suspicion de hors-jeu sur l’action donnera lieu à des mouvements d’humeur. Notons un envoi de Béclers sur la latte dans les derniers instants.