P2B messieurs: Dottignies proche de l'exploit face à Templeuve

Après trois semaines de relâche, la JS Dottignies retrouvait le chemin de la salle et du championnat au moment où bien des adversaires profitaient d’un week-end de relâche. Pour Damien Schiavone, réunir neuf joueurs sur la feuille était déjà un petit exploit, son équipe étant fortement diminuée par les blessures, Loïc Vancraeynest s’étant ajouté à la liste des absents après s’être occasionné une entorse lors d’un match de P3. Du côté templeuvois, on entame le match avec d’excellentes intentions mais surtout énormément d’adresse à distance. Le banc de l’Essor retient toutefois son souffle lorsque Chantry vient à se tordre la cheville mais ce dernier reviendra sur le terrain quelques minutes plus tard, contrairement à Vivien Guyot qui est contraint de déclarer forfait peu avant la mi-temps.

Si Templeuve domine les débats, le duo arbitral se signale également en ayant le coup de sifflet léger, si bien que les lancers francs se multiplient dans un premier temps en faveur des joueurs locaux mais la roue finit par tourner pour Dottignies qui perd Houtteman et De Mullier en l’espace de quelques minutes. Les visiteurs comptent un bel avantage de quatorze points mais les locaux, avec leurs jeunes, ne lâchent absolument rien. Thomas Henry pense avoir réalisé le plus dur en plaçant son équipe en tête à l’entame de la dernière minute mais le triple de Merlevede anéantira tous les espoirs de la JS qui aurait sans doute pu gérer les derniers instants avec plus de maîtrise. "Malgré la défaite, je suis très fier de ceux qui ont fini le match. Les jeunes ont réussi à inquiéter Templeuve et c’est très encourageant de voir notre façon de jouer en vue des prochaines échéances", analysait Damien De Mullier. Et son coach Damien Schiavone reconnaissait sportivement la domination des Templeuvois: "Ils ont mené presque tout le match, leur succès est logique, mais on doit apprendre à ne pas s’énerver sur l’arbitrage. Malgré la jeunesse, on continue à bien prester même si on n’atteindra pas le but que je m’étais fixé, soit le podium."

Dans les rangs de Templeuve, l’intenable Alain Dhollander regrettait le manque de rotations: "Nous étions dans le dur physiquement en fin de match mais il faut en retenir les leçons pour la suite." Reste que Templeuve aligne une neuvième victoire de suite, endossant de la sorte plus que jamais le rôle d’arbitre dans la course au titre. L’Essor est bien là !