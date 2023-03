Les coups-francs auront été essentiels. Autour de la 25e, c’est sur l’un d’eux, botté par Vrancx, que Luchtens marque après son contrôle poitrine. Dix minutes plus tard, sur la même phase, Vrancx frappe le poteau. Anvaing domine territorialement mais ses occasions restent stériles. À la 60e, sur une autre phase arrêtée de Vrancx, Theves anticipe, se place devant le gardien et le lobe d’une talonnade. "On a manqué de lucidité et de condition physique pour tuer le match sur les quelques occasions que l’on s’est encore procurées, notamment via Harmegnies et Debruxelles. Mais il ne faut pas oublier qu’ils reviennent de blessures", dit Alain Sterckx. À la 95e, Anvaing réduit la marque sur un… coup-franc direct de Mikus. "Ce n’était pas le match le plus spectaculaire, mais les gars ont fait une grosse prestation et ont affiché du caractère."

Wiers – Obigies 2-0

Le premier acte est plutôt stérile. Obigies a la maîtrise du jeu et se procure l’une ou l’autre petite occasion tandis que Wiers frappe plutôt sur phases arrêtées. En seconde période, les locaux sont dans la gestion du jeu et se montrent dangereux sur des attaques placées. Après 15 minutes, Decaluwe fait 1-0 sur une passe trop courte d’un défenseur, bien pressé par Sainthuile. "Je me suis inspiré d’Obigies en faisant monter mon gardien devant. Ergo avait bien presté le dernier match, et a fait une super rencontre ce dimanche, donc c’était normal que je le laisse entre les perches. Sainthuile est très bon, rapide balle au pied et affiche une très bonne mentalité aux entraînements, je l’ai donc fait monter", explique Bryan Losterman. À la 70e, Abidellah fait un solo de 35 m et centre en retrait pour Tondreau, c’est 2-0 ! Obigies se procure encore quelques petites occasions, dont un centre sur corner qui termine sur le poteau.

Estaimbourg – Étoilés Ere 0-1

Les échanges sont partagés, sans réelle occasion jusqu’à la 32e. L’arbitre accorde un penalty généreux à Dehon. Andrisse se charge de le transformer en deux temps. Dans la suite du match, Decarpentrie a une belle opportunité sur un coup-franc de Delval mais Spreux s’interpose. Juste après, Taquet dévisse son tir. "La seconde période était totalement à l’avantage d’Estaimbourg mais en étant maladroite et en se heurtant à un bon gardien, l’équipe n’a pu profiter de ses occasions", développe Philippe Basilière. La plus belle étant un tir de Delval à la 50e, détourné par Spreux. À la 62e, Andrisse seul face au gardien manquera de tuer le match. "Un hold-up comme je n’en ai jamais fait, on n’a pas su aligner trois passes", reconnaît Julien Collie.

Hensies – Templeuve 1-2

"On perd le match en première période. Le coach adverse a reconnu qu’on pouvait mener 4-0 à la pause. On était dominateur, on trouvait les décalages et on se créait des occasions. Mais on a trop raté", analyse Maxime Grosse. Templeuve ouvre la marque via une volée croisée de Deneyer. Aneddam lui répond sur une action identique. La seconde mi-temps est plus équilibrée et Templeuve score par Wilmotte, qui profite d’une défense locale qui n’arrive pas à se dégager. Hensies manque un face-à-face à la 80e et fait le siège de la défense adverse. Mais aucune phase arrêtée ne se finit par une balle qui retombe favorablement ! "Ne fût-ce qu’un nul aurait été plus logique. On perd, c’est frustrant, mais le plus important reste la manière, ce qu’on a montré ce dimanche."

Pays Blanc B – Néchin 3-3

Match riche en buts et très agréable à l’œil avec un verdict équitable ; Carlier canonne illico en pleine lucarne, Bausier égalisant joliment sur un envoi brossé à la 29e. Une longue touche de Carlier est poussée dans son but par Maréchal mais Jeff. Rjillo égalise sur penalty après une faute sur Delannoy parti hors-jeu à la 37e. Néchin reprend en force avec un centre caviar de Berte transformé par Deconinck dès la 49e. Rjillo encore nous régale d’un coup franc dont il a le secret pour donner au score son allure définitive. Labarrère et Cousin ont chacun l’occasion de donner la victoire aux leurs. "Le nul est logique, convenait Alex Depraetere. J’ai apprécié la mentalité du groupe à qui j’avais demandé de retrouver la solidarité. Une défaite aurait fait mal. On a été malmené en deuxième période mais on n’a pas lâché cette fois." "Vu les résultats de la journée, c’est un point de gagné. On n’a pas fait une bonne première mi-temps. Peut-être le fait de se passer de quelques pions importants même si les remplaçants ont fait le job. La petite trêve va faire du bien pour recharger les organismes", concluait Giovanni Huin.

REAL B – Isières 6-3

Malgré une belle occasion en sa faveur, la REAL commence mal et est menée 2-0 à la 12e, par un but évitable et sur un penalty, des œuvres de Paelinck puis Nzolele. "Ça devient très compliqué face à une des meilleures défenses", raconte Ronny Roelen. Mais à la 38e, Görtz pousse au fond un premier tir de Koné qui frappe le piquet, avant que celui-ci n’égalise avant la mi-temps. Blairon fait 3-2 sur une action individuelle mais Paelinck égalise depuis le second poteau sur un centre de Yakassongo. La fin de match s’emballe encore plus puisque Rizzo, Koné et Danzo offrent une belle victoire à la Real. "C’était un match agréable. C’est vrai que l’apport de joueurs de la D2 nous a fait du bien. Et ceux-ci sont venus avec une très bonne mentalité."

Enghien – Montkainoise 5-1

"On fait la mauvaise opération du week-end. On n’a maintenant plus notre sort entre les mains", tranche Fabrice Leleu. Kain a pourtant tenu tête à une équipe en plein boom durant la première mi-temps. Si Verhaeren marque sur corner, Carette lui répond rapidement d’une tête lobbée sur phase arrêtée. Chaque équipe met l’autre en difficulté avant qu’un fait de match n’arrive. "Verhaeren fait un tacle par l’arrière sur Chamart. C’est indiscutablement rouge mais le ref ne donne qu’une jaune. On ne saura jamais ce qu’il se serait passé s’il avait été exclu. Même si la victoire d’Enghien est méritée, c’est un moment crucial qui a changé la physionomie." Avant le repos, Deme donne l’avantage à son équipe sur une approximation de Mexence. Autour de la 70e, un Staessens en feu et qui déboussole son couloir en deuxième période inscrit le 3-1. "On a alors baissé les bras. Je suis déçu de la mentalité. J’aurais dû réagir, et j’ai une part de responsabilité. Notre plus mauvaise mi-temps depuis la reprise. Mes gars en veulent et ce genre de prestation peut arriver une fois. Mais il faudra se remettre en question." Piette et Paternostre scellent le score.

RUS Tournai – Herseaux 2-0

"La victoire d’une équipe courageuse, regroupée, qui jouait par longs ballons. On n’a pas trouvé la faille, mais je ne peux reprocher à mon équipe d’avoir abdiqué. Ça a chauffé dans leur camp, mais j’ai l’impression qu’on aurait pu jouer deux heures sans marquer", estime Julien Deconinck. Sur un long ballon, la défense visiteuse est prise de vitesse et commet un penalty, transformé par Carvalho. À la 25e, sur un autre long ballon, la défense se dégage mal et Carvalho y va d’un doublé. Herseaux se procure de grosses occasions après la pause mais sans convertir: un coup-franc de Mezzina dans la lucarne et un penalty de Debailleul arrêtés par Pacco ou encore une reprise de Bracaval près du poteau. "Prestation cinq étoiles d’une équipe qui a vidé ses tripes. J’ai fait une erreur en ne virant pas José Da Silva plus tôt. La presse a écrit qu’on avait déjà un pied en P3 mais on n’est pas mort. Et si on descend ce n’est pas grave, on ne rachètera pas un autre matricule pour se sauver", conclut Géry Maquet.