P1: une très mauvaise surprise à Luingne

L’importance des confrontations directes entre mal lotis est vitale pour tous les protagonistes concernés. En s’inclinant à domicile contre les jeunes Montois, Luingne n’a pas effectué une bonne opération dans sa lutte pour la survie en P1. Hormis un bon coup-franc de Derzelle en première période que Collette sortait de sa lucarne, on ne pavoisait guère. Et la déception est d’autant plus grande que les promus mouscronnois ont joué en supériorité numérique pendant presque la seconde période suite à l’exclusion de Limbourg pour deux jaunes. Juste avant celle-ci, Fosso Gangnang avait converti un penalty sur faute de main dans le rectangle pour plonger les Luingnois dans la torpeur. Ceux-ci, bien moins fringants qu’à Péruwelz la semaine dernière, ne parvenaient pas à inquiéter Collette par manque de réalisme devant le but des Montois. Seule une tête locale sur coup-franc aurait pu rapporter le nul. "Voilà une bien mauvaise surprise que ce mauvais match", dixit Jean-Pierre De Rouck, le président Luingnois.