P1: un beau pas vers le maintien pour le Pays Blanc

Déjà vainqueur 0-5 l’an dernier à Gilly, le Pays Blanc s’est à nouveau imposé en terre carolo tout en gardant ses filets inviolés. Après un début poussif, une attaque amorcée par Fakhar rapporte un coup-franc que Ciot distille à merveille sur le front de Haillez qui signe son retour aux affaires après deux semaines de suspension. Gilly ne se montre pas dangereux si ce n’est à une seule reprise. À la pause, les Antoiniens tiennent le bon bout. Tout comme en première mi-temps, les visiteurs ne tardent pas à trouver le chemin des filets. Un centre de Vancauwemberge trouve Renard qui double la mise avant l’heure de jeu. Le Pays Blanc va se créer plusieurs opportunités de se mettre définitivement à l’abri mais Renard, Ciot, Vancauwemberge et F. Carbonnelle gaspillent devant Mouffe. Il faut attendre les arrêts de jeu pour assister au dernier but. Renard résiste tout d’abord à une faute dangereuse avant de débuter une course de 60 m pour aller battre le portier gillycien d’un superbe lob. Une très jolie réalisation qui clôture une excellente soirée pour les hommes de Jacques Depreter.