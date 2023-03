P1: Péruwelz a pourtant bien fait le travail dans le derby

Grand acteur du titre des Belœillois, Melvin Renquin contenait sa joie en regardant celle de ses coéquipiers. "C’est un titre acquis dans la douleur car nous aurions préféré le fêter suite à une victoire. Mais finalement, nous avons dû attendre le résultat de Molenbaix pour exulter. C’est aussi cela le foot ! Mais sur l’ensemble de la saison, il n’y a pas photo. Nous méritons ce titre et c’est une joie de le fêter à domicile. Après cet objectif atteint, il nous reste à rester invaincus durant les cinq dernières journées. Chaque adversaire doit encore rencontrer une équipe de Belœil au sommet de son art. Et en ce qui me concerne, je ne connais pas encore mon avenir sportif. Les tractations sont en cours, mais je me sens bien à Belœil."