P1: pas la victoire mais le titre pour Beloeil!

Il restait nonante minutes à Belœil pour poser la cerise sur le gâteau et fêter le titre de P1 face au voisin ce dimanche. Et c’était sans Garcia Rendon blessé et insuffisamment rétabli. Du côté de Péruwelz, Dupire et Berthe regardaient le derby depuis la tribune, punis. Loin de se laisser intimider par les locaux, Péruwelz bousculait d’emblée les Unionistes. Première illustration avec Milito dont la volée passait devant le but sans trouver preneur. La réaction belœilloise ne se faisait pas attendre mais la tentative de Lericque passait à côté, et celle de Renquin nécessitant l’intervention – peu académique – de Lelièvre. Dans la foulée, une incompréhension défensive péruwelzienne obligeait le même Lelièvre à sortir de son rectangle, Henry ne pouvant en profiter à bon escient.

L’Union peu à son affaire

On atteint la demi-heure lorsqu’un centre de Cortvrint permettait à Delattre d’armer sa volée qui achevait sa trajectoire dans les filets latéraux. Péruwelz était mieux dans la rencontre, à l’image de cet assist de Delys pour Cortvrint dont le heading filait du mauvais côté du poteau de Willocq. S’en suivait directement une bonne combinaison visiteuse qui obligeait le portier unioniste à une sortie obligatoire devant Heddadji.

Beugnies voyait rouge

Peu à son affaire, Belœil s’offrait pourtant une belle occasion de clôturer la période initiale en beauté mais la volée de Beugnies rasait le montant du but de Lelièvre.

Il y avait bien peu de choses à se mettre sous le stylo en seconde période. Il fallait attendre la 77e minute (!) pour voir Lericque tenter et louper une volée à l’entrée du rectangle. Une minute plus tard, Beugnies se voyait brandir le rouge pour un coup volontaire à la suite d’une action anodine: "Je reconnais le coup d’épaule mais pas le coup de pied, se défendait le joueur. Certes, il y avait de la tension mais certainement rien qui méritait la rouge. Heureusement, on est resté soudés et on a tenu à dix pour le dernier quart d’heure."

En attente de Molenbaix

Celui-ci débutait par un coup-franc de Renquin que Lelièvre préférait dégager du poing. Et sur l’action qui suivait, Lericque plaçait une tête à côté. Ça chauffait toujours pour Péruwelz qui commettait une erreur défensive: Flammia battait Lelièvre d’un tir à ras de terre mais c’est le poteau qui renvoyait l’essai du jeune attaquant à la 84e ! Le suspense était palpable, Péruwelz tentait encore de gâcher la fête des locaux mais son dernier corner était repoussé sur la ligne par Henry suite à la reprise de la tête de Ruggeri.

M. Charlier sifflait la fin de la partie mais le match à Molenbaix n’était pas encore fini… Une attente interminable au sein du stade quevaucampois. Puis, c’était la délivrance à la suite du nul molenbaisien. La fête pouvait commencer pour Belœil qui n’a certainement pas volé son titre. Que cela se fasse à domicile face au voisin rend l’apothéose encore plus belle, car ça faisait tellement longtemps que l’Union attendait un tel moment !