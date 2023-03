P1 messieurs: des Iguanodons de Blaton pas vernis par le sort

Blaton jouait l’une de ses dernières cartes pour sauver sa peau au sein de la première provinciale. Le BCB entamait bien la partie mais Ressaix ne lâchait rien du tout. L’avance prise par les Iguanodons était trop faible pour leur permettre de relâcher la pression. Le marquoir n’affichait ainsi que trois points d’avance à la mi-temps, la faute notamment à un shoot de loin concédé sur le buzzer ramenant les équipes aux vestiaires (36-33).

Le retour sur les parquets prenait la même tournure mais Ressaix recevait beaucoup de lancers-francs (41 au total !).

Et ce très net désavantage, venant des coups de sifflet à répétition, avait le don d’agacer le coach Thibaud Péridaens: "L’arbitrage était un peu tendancieux. En fin de match, ils reçoivent trop de lancers francs. Quand on attaque l’anneau, les fautes n’étaient pas sifflées ce qui nous a compliqué la tâche. Cependant, on n’a pas fait un très bon match, se faisant battre trop facilement en défense lors de nos duels. Cette défaite est rageante car nous avions commencé en défendant intelligemment. Lorsqu’ils sont passés en marquage individuel, nous avons été bien plus en difficulté."

Les Blatoniens ont lâché prise dans les cinq dernières minutes, faisant des mauvais choix offensifs. La volonté de rattraper l’adversaire n’a pas suffi. Avec, aussi, trois joueurs sifflés à quatre fautes, les rotations étaient plus limités du côté des locaux. Malgré la déception, Louis Demol, auteur de 21 points, prenait la défaite avec philosophie. "Ce revers fait mal mais il faut le relativiser car la P1 n’est pas facile pour nous. Nous sommes montés par surprise l’an passé. Nous devons avant tout garder le plaisir de jouer ensemble. Personnellement, je joue pour le collectif en prenant ma responsabilité individuelle au shoot quand il le faut. J’aurais cependant pu faire bien mieux dans mes décisions en possession."

Il reste peu de matches à Blaton pour prouver sa valeur au sein de la série. Si l’avant-dernière place, synonyme de relégation, se confirme en fin de saison, le club n’en sera pas chamboulé. Il n’empêche que les Iguanodons ont un calendrier favorable qui peut permettre d’arracher une année supplémentaire parmi l’élite.