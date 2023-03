P1 dames: Templeuve esr prêt à recevoir le leader

Les onze joueuses présentes sur la feuille du côté de Templeuve ont pris plaisir lors de ce match où leur scoring a été bien réparti. Les Courcelloises ne leur ont créé aucune frayeur. Les Templeuvoises peuvent maintenant se tourner vers le choc face à Pont-de-Loup samedi. Le coach Alex De Witte illustrait cette décontraction. "Le match s’est passé sereinement avec une avance à la pause de 12 points, narre-t-il. On a enchaîné ensuite en ayant 20 points d’avance dès la 25e pour gérer jusqu’à la fin. Cette partie a permis de faire tourner le banc et permettre à toutes de jouer pour garder toute l’équipe concernée. On a déroulé sans encombre après avoir mis sept-huit minutes à rentrer dans la rencontre. Tout le monde a eu l’occasion de marquer. C’est notre douzième victoire de suite avant d’accueillir Pont-de-Loup. On espère faire un bon match malgré son invincibilité en cours."