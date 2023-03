Arbitre: M. Richard. C artes jaunes: Arena, Leleu, Laloux, Paternotte, Selman. Carte rouge: Arena (2 jaunes). Buts: 20e Arena (1-0 sur penalty), 31e Luvovadio (2-0), 75e Bertoncello (3-0), 87e Hospied (3-1). Gosselies: Martinez, Bollens, Pingaut, Alestra, Luvovadio (80e Kudiangana), Bertoncello, Adam, Laloux (69e Qoli), Arena, Boumediane (90e Latragna), Santinelli. Pays Vert Ostiches-Ath: Zimine, Bonnier, Hospied, Herbecq, Leleux (77e Romont) Nzuzi, Paternotte, Di Sciacca, Mundine (43e El Araïchi), Leleu (69e Selman), Mangunza.

Depuis qu’il a été repris par David Bourlard, le groupe athois ne nous avait pas habitués à cela: deux défaites de rang. Sur le même score de 3-1 qui plus est ! Si celle concédée il y a quinze jours au stade Luc Varenne face à Tournai pouvait tout à fait se concevoir vu les qualités de l’adversaire avec qui il est en lutte pour une place au tour final, le revers de ce dimanche relève de l’illogique. À Gosselies, le dernier de la classe, le Pays Vert s’est pris les pieds dans le tapis. Et ce n’est pas la pelouse synthétique ancienne génération qui en est la principale cause ! Pas grand-chose n’a en effet fonctionné dans les rangs visiteurs alors que, du côté des locaux, il y avait un supplément d’âme.

L’espoir renaît à Gosselies, au terme de cette spectaculaire rencontre ! Le matricule 69, sur sa lancée des semaines précédentes, affichait une bonne combativité. Le T1 Pierre Schoenfeld insuffle indéniablement un nouveau souffle aux Carolos, avec un schéma de jeu bien plus conquérant. Arena ouvrait la marque sur penalty, suivi par Luvevadio qui doublait la mise à la demi-heure de jeu. Noa Alestra ratissait les ballons au milieu de terrain, travaillant avec des combinaisons au sol en salle des machines. Le capitaine Santinelli cravachait sur le flanc droit, véritable porteur d’eau pour ses équipiers. Le bloc visiteur avait le tournis face à des "crève-la-faim" !

En seconde période, Bertoncello en digne héritier du grand Georget plaçait un missile qui filait droit dans le petit filet, c’était 3-0 et il n’y en avait que pour Gosselies qui gérait son avantage jusqu’à la fin, laissant peu d’espaces à son adversaire athois. Pour la petite anecdote, le Pays Vert sauvait l’honneur, à l’approche des arrêts de jeu de la rencontre, des œuvres de Hospied. Les Casseroles engrangent trois précieux points dans la lutte pour son maintien, avant de se rendre à Tournai samedi prochain. Il y a même l’infime espoir de jouer un bon coup pour la… tranche. De bon augure pour la suite de la compétition ! Quant à Ath, il bascule à la septième place.