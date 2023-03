La fessée namuroise pour les Acrenois

Restant sur un bilan de un sur six en deçà de leurs véritables ambitions, les Merles se devaient de renouer avec la victoire en retrouvant leur stade communal face à la REAL qui sortait d’un partage face au leader. Cédric Fauré avait opté pour un dispositif où, de par leur vitesse, les flancs se devaient de mettre en difficulté l’arrière-garde des Fusionnés. Sans réel rythme dans ce premier acte, la partie tardait à s’emballer, et ça même si Bakija, pour le compte des Namurois, et Houze, pour celui des visiteurs, mettaient un peu d’animation dans les rectangles. À la 37e, un tir anodin d’Eloy était relâché par Biévez. Celui-ci accrochait ensuite Khaida. Lwangi convertissait la sanction pour son douzième but de la saison.

La reprise était bien plus animée avec quatre buts dans le premier quart d’heure: une volée de Khaida dans le plafond, la réplique de Condé sur une erreur défensive, un doublé de Bakija tout aussi superbe. "Le match était plié à ce moment-là", constatait Jean-Luc Delanghe, le coach lessinois pour qui ce retour aux Bas-Prés allait rimer avec une petite correction.

Les Merles déferlaient par vagues vers le but de Biévez. Les substituts namurois participaient aussi à la jolie fête avec deux nouveaux buts de classe signés par Crame et Detienne. Trois points avec la manière surtout en seconde période et des concurrents directs qui perdent des plumes: que demander de plus afin de se remettre en confiance ? Présent dans tous les bons coups de son équipe, Qendrim Bakija a montré son impact sur le jeu des Merles. Le jeune flanc namurois était heureux à l’issue de la partie: "Au sein d’un tel groupe, on est tiré vers le haut. Nous ne devons pas nous emballer et jouer match par match. On ne lâchera rien jusqu’au bout. Ces trois points sont un boost pour notre confiance", concluait Qendrim qui constitue un atout non négligeable alors que "neuf finales" se profilent pour ses couleurs.

Et du côté acrenois, vous nous direz ? Ce n’était pas la joie au regard de la sévérité du score, vous vous en doutez. Chacun reconnaissait, à la sortie des vestiaires, que les Namurois, ce samedi, étaient une classe au-dessus. Sentiment que résumait un Jean-Luc Delanghe qui faisait grise mine en se refaisant le fil de la rencontre: "Le match était plié entre la 47e et la 54e. Après, il n’y a plus eu photo. Les Namurois ont réussi à déployer des qualités techniques et physiques au-dessus de la moyenne pour la série. Franchement, c’est plus fort que Warnant ou Verlaine. Le score est un peu lourd car certains buts pris étaient évitables."