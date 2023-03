Coupe U19 filles: le Tremplin sacré grâce à sa défense de fer

Cette forteresse a permis aux joueuses mouscronnoises de mener durant l’intégralité de la finale. Le coach du Tremplin considère même que le suspense aurait pu durer un peu moins longtemps si l’attaque s’était montrée plus efficace sous l’anneau. "On aurait pu tuer la rencontre plus vite en inscrivant les paniers faciles. Une défense comme celle d’aujourd’hui nous rend intouchable. Je pars du principe qu’on gagne un match d’abord en encaissant peu. Nos défaites en finale lors des années précédentes sont derrière nous. Le fait de jouer en P1 toutes les semaines aide bien évidemment mes filles. Elles n’ont plus qu’à emmagasiner de l’expérience pour ne plus avoir peur chez les premières. Cette victoire fera du bien au moral. Une victoire en finale reste toujours un souvenir impérissable. Je le sais fort bien pour n’en avoir gagné qu’une seule malgré sept finales en tant qu’entraîneur."